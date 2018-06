Roland Garros: Dwunasty paryski ćwierćfinał Rafaela Nadala, 900. wygrany mecz Hiszpana

Lider światowego rankingu Hiszpan Rafael Nadal pokonał Niemca Maximiliana Marterera 6:3, 6:2, 7:6 (7-4) i po raz 12. awansował do ćwierćfinału French Open. Walczący o rekordowy 11. triumf w paryskim turnieju tenisista zanotował też 900. wygrany mecz w karierze.

Zdjęcie Rafael Nadal /AFP



Zajmujący 70. miejsce w rankingu ATP Marterer nie przestraszył się nazywanego "królem Paryża" Nadala i niespodziewanie przełamał faworyta na samym początku pojedynku. Później stracił podanie raz jeszcze - w trzeciej partii. Debiutujący w głównej drabince zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa Niemiec w ostatniej odsłonie ambitnie starał się dotrzymać kroku Hiszpanowi, ale ten nie pozwolił sobie na przegranie pierwszego od 2015 roku seta w Paryżu (w 2016 roku wycofał się przed meczem trzeciej rundy).



Zawodnik z Majorki, który ma w dorobku 16 tytułów wielkoszlemowych, wygrał 37 setów z rzędu na ziemnej nawierzchni. Bez przegrania partii triumfował też w ubiegłorocznej edycji French Open, gdy po raz 10. świętował sukces w tej imprezie. Wcześniej zwyciężył na kortach im. Rolanda Garrosa w latach 2005-08 i 2010-14.



W poniedziałek Nadal po raz 34. awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowych zmagań. Do tego etapu w Paryżu dotarł zaś po raz 12. Takim samym osiągnięciem pochwalić się może Serb Novak Djokovic, który miejsce w "ósemce" bieżącej edycji wywalczył w niedzielę.



Hiszpan, który w niedzielę świętował 32. urodziny, dodatkowo - według statystyk ATP - został piątym zawodnikiem w liczonej od 1968 roku Open Erze, który wygrał 900 meczów. Dołączył tym samym do Jimmy'ego Connorsa, Rogera Federera, Ivana Lendla i Guillermo Vilasa.



O 901. zwycięstwo w karierze Nadal powalczy z rozstawionym z "11" Diego Schwartzmanem. Mierzący 1,7 m Argentyńczyk - w spotkaniu nazywanym pojedynkiem Dawida z Goliatem - pokonał wyższego o 33 cm Kevina Andersona z RPA (6.) 1:6, 2:6, 7:5, 7:6 (7-0), 6:2.



22-letni Marterer po raz trzeci znalazł się w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. Jesienią w US Open przegrał mecz otwarcia, a w styczniu w Australian Open dotarł do trzeciej rundy.