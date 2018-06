​Roland Garros: Siostry Williams awansowały do 1/8 finału debla

Słynne siostry Serena i Venus Williams awansowały do 1/8 finału debla w rozgrywanym na kortach ziemnych wielkoszlemowym turnieju French Open. Amerykańskie tenisistki pokonały w drugiej rundzie Włoszkę Sarę Errani i Belgijkę Kirsten Flipkens 6:4, 6:2.

Zdjęcie Serena i Venus Williams /AFP



To pierwszy deblowy start sióstr Williams w Wielkim Szlemie od prawie dwóch lat. Poprzednio w tej konkurencji wystąpiły razem w Wimbledonie 2016. Wówczas sięgnęły w Londynie po tytuł, a Serena triumfowała także w singlu.

Amerykanki zwyciężyły w grze podwójnej we French Open dwukrotnie - w 1999 roku i 11 lat później. Teraz dostały od organizatorów paryskiej imprezy wielkoszlemowej tzw. dziką kartę.

Obie ze słynnych sióstr zgłosiły się również do singla. Serena awansowała w czwartek w tej konkurencji do trzeciej rundy. W głównej drabince znalazła się dzięki skorzystaniu z tzw. zamrożenia rankingu. Zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu, która 1 września urodziła córkę, wróciła do rywalizacji w turniejach tej rangi po prawie półtorarocznej przerwie. Venus niespodziewanie przegrała w niedzielę mecz otwarcia.(