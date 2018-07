Sąd nad Mesutem Oezilem. To może być jego koniec w reprezentacji Niemiec

Niemcy czekają na oświadczenie Mesuta Oezila, który jest jednym z winowajców słabej gry i fatalnej atmosfery w kadrze aktualnych jeszcze mistrzów świata. Drużyna Joachima Loewa pożegnała się z mundialem w Rosji już w fazie grupowej, a pomocnik Arsenalu Londyn natychmiast znalazł się na celowniku mediów i ekspertów. W sprawę zaangażowały się nawet najważniejsze osoby w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

W ekskluzywnym wywiadzie dla "Kickera" Reinhard Grindel, szef niemieckiej federacji piłkarskiej (DFB), zabrał głos ws. Mesuta Oezila i jego zachowania przed MŚ. Pochodzący z Turcji piłkarz wespół z Ilkayem Guendoganem i Cenkiem Tosunem spotkał się tuż przed wylotem do Rosji z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i wręczył mu swoją koszulkę. Niewinne z pozoru wydarzenie zakończyło się prawdziwą burzą w mediach - wszak Erdogan oskarżany jest w Europie o łamanie standardów demokratycznych - a Niemcy wypomnieli Oezilowi, że takie zachowanie nie przystoi. I że tuż przed turniejem winien identyfikować się ze swoją nową ojczyzną, a nie z krajem pochodzenia swoich rodziców.



Ilkay Guendogan za swoje zachowanie natychmiast przeprosił, Mesut Oezil do dziś nie zabrał głosu. Efekt? W reprezentacji Niemiec doszło do podziałów wewnętrznych, a atmosfera nie była dobra. Być może sprawa nie nabrałaby takiego znaczenia, ale Oezil na boisku spisywał się fatalnie i jest jednym z winowajców historycznej klęski niemieckiej kadry. Bo tak należy klasyfikować pożegnanie mistrzów świata z MŚ już po fazie grupowej.



- Jego zachowanie rozczarowało wielu fanów i kolegów z drużyny, a my wciąż czekamy na oświadczenie Mesuta. Mam nadzieję, że wypowie się publicznie po powrocie z wakacji, to leży w jego interesie - zaznaczył szef DFB, Reinhard Grindel.



Jak przyznał sternik niemieckiej piłki, cała sprawa może oznaczać dla Mesuta Oezila pożegnanie z reprezentacją.



- Mesut powinien zabrać głos, bo ludzie pytają. I słusznie oczekują od niego odpowiedzi. Tak samo jak Joachim Loew, który przygotowuje raport po występie w Rosji. Oezil jest częścią tej drużyny, ale decyzja co do przyszłości należy do trenera - dodał Grindel. Zdaniem sternika DFB, selekcjoner może zrezygnować z powoływania piłkarza i wcale nie będzie to bezpodstawna decyzja.



Sprawą Mesuta Oezila zainteresowali się politycy na wysokich szczeblach, a nawet sam prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier, który rozmawiał z Ilkayem Guendoganem o jego wizycie u Erdogana. Mesut Oezil rozmowy odmówił, co nie umknęło uwadze mediów i co budzi w Niemczech niezadowolenie. Podobnie jak zachowanie gwiazdora, który mógł być jednym z najlepszych przykładów na to, że w Niemczech udaje się bez przeszkód asymilować przybyszom i zgodnie żyć w nowej ojczyźnie.



-Ta cała debata pokazuje, jak delikatny jest to temat. Temat integracji, która zmieniła wiele w naszym kraju, nie jest zamknięty, ale trzeba dyskutować delikatnie i bez niepotrzebnej presji - podkreślił Reinhard Grindel.