Siatkarska Liga Narodów: Maksym Michajłow wybrany najlepszym zawodnikiem finałów

Atakujący reprezentacji Rosji Maksym Michajłow został wybrany MVP - najlepszym siatkarzem finałów pierwszej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów. W finale Sborna pokonała w Lille 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) i zapisała się w historii rozgrywek. Brązowy medal wzięli Amerykanie, a reprezentacja Polski rozgrywki zakończyła na piątej pozycji.

Zdjęcie Maksym Michajłow /Getty Images



W Final Six Siatkarskiej Ligi Narodów w Lille rywalizowało sześć najlepszych ekip fazy interkontynentalnej, a zdecydowanie najlepsza okazała się Rosja, która przegrała tylko jednego seta w finałach - w meczu z Biało-Czerwonymi. Drugiej miejsce przypadło Francji, trzecie USA, a tuż za podium - po dwóch porażkach 0:3 - znalazła się wielka Brazylia. Na piątym miejscu finiszowali Polacy i Serbowie, którzy nie zdołali przedrzeć się do półfinałów.



W drużynie gwiazd SLN znalazło się trzech Rosjan - oprócz Michajłowa świetni w Final Six Dmitrij Muserski i Dmitrij Wołkow, młody kapitan Sbornej. Wyróżniono także trzech siatkarzy z Francji, choć nagrody nie dostał Earvin N'Gapeth. Dwie nagrody przypadły Amerykanom, a żadnej nie dostali Canarinhos.



Drużyna marzeń Siatkarskiej Ligi Narodów 2018: