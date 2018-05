Siatkarska Liga Narodów: Polacy wciąż liderem, potęgi zgodnie wygrywają

Polscy siatkarze utrzymali prowadzenie w tabeli Ligi Narodów po trzech seriach meczów. Biało-czerwoni, którzy w niedzielę w Krakowie pokonali Kanadę 3:1, wyprzedzają Francję. To jedyne dwa zespoły w 16-drużynowej stawce, które mają na koncie komplet punktów. Podopieczni trenera Vitala Heynena wyprzedzają Trójkolorowych lepszym bilansem setów, dalej plasują się Włochy i USA.

Zdjęcie Serbia - Włochy /fivb /Informacja prasowa



Polacy wcześniej wygrali z Koreą Południową 3:0 i w takim samym wymiarze z Rosją. Francuska ekipa z kolei, która w ten weekend występowała przed własną publicznością w Rouen, ma w dorobku dwa zwycięstwa po 3:1 i jedno 3:0. Ostatecznie w niedzielnym pojedynku z Australijczykami nie straciła seta, choć ostatnią partię wygrała po długiej grze na przewagi 36:34.



W Rouen grał też Iran, który niespodziewanie w niedzielę uległ Japonii 1:3. Pierwsze turnieje inauguracyjnej edycji LN rozgrywane były także w chińskim Ningbo i w serbskiej miejscowości Kraljevo.



W SLN bierze udział 16 ekip, które zostały podzielone na dwie grupy - uczestników stałych i pretendentów. Polska należy do pierwszej z nich. Stali uczestnicy mają pewny udział w kolejnej edycji niezależnie od osiągniętego wyniku. Pretendenci muszą się liczyć z ewentualnym spadkiem.



Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Lille, zakwalifikuje się pięć czołowych drużyn fazy interkontynentalnej. Stawkę uzupełni Francja jako gospodarz.



Obecnie ostatnie miejsca w tabeli zajmują Koreańczycy, którzy w trzech meczach nie zapisali na swoim koncie nawet seta.





Wyniki trzeciej kolejki Siatkarskiej Ligi Narodów:



Kraków (Polska)



Polska - Kanada 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:17)

Rosja - Korea Płd. 3:0 (28:26, 25:21, 25:15)

Reklama



Ningbo (Chiny)



Bułgaria - Argentyna 3:1 (19:25, 25:19, 25:21, 25:22)

Chiny - USA 0:3 (20:25, 24:26, 18:25)



Rouen (Francja)



Iran - Japonia 1:3 (22:25, 28:30, 25:23, 23:25)

Francja - Australia 3:0 (25:17, 25:20, 36:34)



Kraljevo (Serbia)