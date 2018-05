Siostry Węgrzyn na podium turnieju World Tour w Cetniewie

Anna Węgrzyn zajęła trzecie miejsce w singlu, a z siostrą Katarzyną - drugie w deblu podczas międzynarodowych młodzieżowych mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Turniej w Cetniewie zaliczany jest do juniorskiego World Touru.



Przed laty w tych zawodach występowały obecne gwiazdy ping-ponga, m.in. brązowi medaliści igrzysk Niemiec Dimitrij Ovtcharov i Japończyk Jun Mizutani, jego rodaczka Miu Hirano czy Jakub Dyjas. W czwartek z bardzo dobrej strony zaprezentowały się wychowanki klubu Śnieżnik Stronie Śląskie, których pierwszym trenerem był Leszek Kawa. W kadrze ich szkoleniowcem jest Marcin Jarkowski.



W finale gry podwójnej Polish Junior & Cadet Open Anna i Katarzyna Węgrzyn przegrały z Chinkami Tiyanyi Qian, Xunyao Shi 0:3. Wcześniej Polki pokonały m.in. dwa azjatyckie duety: Chinki Yi Chen i Yuhan Guo 3:2 i Japonki Honami Nakamori, Sakura Yokoi 3:2.



W singlu Anna Węgrzyn wygrała m.in. z Chinką Li Yuqi 4:0, a dopiero w półfinale przegrała z Xunyao Shi 0:3. Na podium tej konkurencją poza polską zawodniczką były tylko Chinki.



Bliźniaczki Węgrzyn (ur. 9 stycznia 2001 r.) są medalistkami ME kadetek, a w seniorskim World Tourze zadebiutowały w wieku 15 lat. W marcu Anna sięgnęła po brąz mistrzostw Polski seniorek w singlu.



Od tego sezonu siostry Węgrzyn, uważane za jedne z największych od lat talentów w polskim kobiecym tenisie stołowym, są zawodniczkami AZS UE Wrocław, z którym niedawno zdobyły wicemistrzostwo Polski. Anna jest jego podstawową pingpongistką.



Z polskich juniorów w Cetniewie najlepiej spisał się Artur Grela (Olimpia-Unia Grudziądz), który dotarł do trzeciej rundy. W meczu o ćwierćfinał uległ mistrzowi Europy Grekowi Ioannisowi Sgouropoulosowi 2:4.



W połowie lipca reprezentanci Polski startować będą w młodzieżowych ME w Rumunii.