W Szczyrku rozpoczęła zgrupowanie reprezentacja Polski piłkarek ręcznych

Przygotowująca się do międzynarodowego turnieju w Danii, Golden League reprezentacja Polski piłkarek ręcznych w czwartek rozpoczęła zgrupowanie w Szczyrku. W treningach z powodu kontuzji nie może uczestniczyć kapitan drużyny Karolina Kudłacz-Gloc.

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Mateusz Słodkowski /Newspix



Zawody z udziałem Danii, Polski, Francji i Norwegii odbędą się w dniach 27-30 września

Reklama

Jak poinformował Marek Skorupski ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce w zajęciach uczestniczy 17 zawodniczek. Nie może w nich brać udziału Karolina Kudłacz-Gloc. Pochodząca z Wąbrzeźna, rozgrywająca niemieckiego SG BBM Bietigheim ze względu na kontuzję mięśnia dwugłowego raczej nie pojedzie do Skandynawii. Powinna być za to gotowa do gry w docelowej imprezie tego roku, mistrzostwach Europy (na przełomie listopada i grudnia we Francji).

Być może do pierwszej drużyny narodowej zostanie jeszcze dokooptowana piłkarka ręczna kadry B, która także ćwiczy w kurorcie w Beskidzie Śląskim.

W trakcie pobytu w Szczyrku reprezentacja ma rozegrać dwie gry kontrolne. W sobotę zagra z kadrą B, zaś we wtorek z KPR Kobierzyce. Po spotkaniu z ekstraklasową drużyną i obiedzie ma pojechać do Warszawy. Stamtąd poleci na Golden League.

"Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy mogli tam zagrać. Zmierzymy się z samą czołówką światową. Francja to przecież mistrz świata, a zespołów Norwegii i Danii nikomu bliżej nie trzeba przedstawiać. Mamy przed sobą kilka celów. Zobaczymy jak wypadniemy w konfrontacji z tak silnymi rywalami. Po dłuższej przerwie od wspólnych zajęć przypomnimy sobie niektóre zagrywki, a i postaramy się wprowadzić nowe" - powiedział trener biało-czerwonych Leszek Krowicki cytowany przez ZPRP.

Na zgrupowanie w Szczyrku zostały powołane (poza Kudłacz-Gloc): bramkarki - Weronika Gawlik, Weronika Kordowiecka, Adrianna Płaczek; obrotowe - Joanna Drabik, Sylwia Matuszczyk, Joanna Szarawaga; rozgrywające - Kinga Achruk, Monika Kobylińska, Sylwia Lisewska, Aleksandra Rosiak, Romana Roszak, Ewa Urtnowska, Aleksandra Zych; skrzydłowe - Kinga Grzyb, Katarzyna Janiszewska, Aneta Łabuda, Bogna Sobiech.

Program turnieju w Danii: 27 września - Polska - Norwegia (18.45 w Viborg), Dania - Francja; 29 września: Francja - Norwegia, Dania - Polska (16.10 w Aarhus); 30 września: Polska - Francja (14.45 w Horsens), Dania - Norwegia.