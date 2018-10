Wilfredo Leon wciąż zachwyca, dobry początek Michała Kubiaka

Wilfredo Leon zgarnął trzeci tytuł MVP w trzecim meczu włoskiej Serie A1, a jego Sir Safety Conad Perugia jest wiceliderem rozgrywek. Od dwóch wygranych rozpoczął sezon w Japonii Michał Kubiak, a jego Panasonic Panthers zasygnalizowali formę już na początek rozgrywek.

Kubańczyk z polskim paszportem przesądził o zwycięstwie swojej drużyny nad Itas Diatec Trentino (3:1) i odebrał trzecią statuetkę dla najlepszego gracza spotkania w trzeciej kolejce sezonu 2018/2019. Perugia miała z Trentino zaległe rachunki do wyrównania. To właśnie drużyna z Trydentu zatrzymała tę ekipę w półfinale Superpucharu Włoch. Wilfredo Leon zdobył w meczu 26 punktów (21 w ataku, 4 w polu serwisowym i 1 blokiem), atakując z blisko 70-procentową skutecznością. Za swój występ otrzymał nagrodę MVP. Była to trzecia statuetka tego gracza w ciągu trzech kolejek ligowych.



W innych meczach Serie A1 polscy siatkarze nie poradzili sobie zbyt dobrze. Słabsze spotkanie przeciwko Consar Ravennie (3:1) rozegrał Bartosz Bednorz (4 punkty), z kolei Wojciech Włodarczyk (8 punktów) musiał uznać wyższość Kioene Padwa (1:3). Całe spotkanie i zwycięstwo w pięciu setach ma za to na swoim koncie Michał Kędzierski, którego Globo Banca Popolare del Frusinate Sora wygrała po tie-breaku z Emmą Villas Sieną (3:2).



W sobotę Panasonic Panthers rozegrało swój pierwszy mecz sezonie 2018/2019, mierząc się na wyjeździe z Nagano Trident. Ekipa Michała Kubiaka wygrała bez problemów w trzech partiach, a emocji kibicom dostarczył jedynie ostatni set. Dwukrotny mistrz świata zagrał bardzo dobre spotkanie i był faktycznym liderem swojej drużyny. Kapitan reprezentacji Polski zdobył łącznie 18 punktów - 14 punktów w ataku i po dwa w bloku i polu serwisowym, a także zanotował imponująco wysoką skuteczność w przyjęciu (72-procent).



Pantery nie miały zbyt długiego czasu na odpoczynek, bowiem już nazajutrz mierzyły się z Toray Arrows. Mecz przed własną publicznością trwał niewiele ponad godzinę i ponownie ze świetnej strony pokazał się Michał Kubiak, który zapisał na swoim koncie 20 punktów. Przyjmujący skończył w ataku 62-procent piłek (16 akcji), dołożył 3 bloki i jedno "oczko" bezpośrednio z zagrywki.



Za: PZPS/Interia