World Tour w Warszawie: Boisko centralne w stolicy gotowe

Boisko centralne kompleksu, na którym w przyszłym tygodniu będą się toczyć mecze turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Warszawie, jest już gotowe - poinformowali organizatorzy. Na trybunach głównej areny będzie mogło zasiąść ponad 3200 osób.

Łącznie spotkania rozgrywane będą na czterech boiskach na terenie Monta Beach Volley Club na Cyplu Czerniakowskim. Do dyspozycji zawodników będą także dwa boiska treningowe.



Budowa głównego obiektu zmagań rozpoczęła się na początku czerwca. By go odpowiednio przygotować i by spełniał normy WT, sprowadzono 4,5 tysiąca ton piasku, które przewiozło 150 tirów.



Dyrektor turnieju Piotr Kamiński w maju opisywał, że to piasek sprowadzony z kopalni i wytwarzany m.in. do produkcji szkła.



"On jest wypalany, przesiewany. Jego warunki fizyczne są takie, że jak mamy 40 stopni Celsjusza, to ten piasek nie parzy w stopy. Ten wiślany trzeba podlewać wodą, bo nikt nie jest w stanie na nim wytrzymać. Może ze dwa turnieje WT w roku mają tak dobry piasek jak ten, który będzie u nas" - relacjonował.



Na trybunie VIP krzesełka zainstalowano tak, by utworzyły napis "Polska". Tuż przy boisku zostanie ustawiony prysznic, dzięki któremu zawodnicy będą mogli się schłodzić podczas upałów.



Obecnie trwa też wymiana piasku na boiskach bocznych na ten spełniający wymogi.



Do Warszawy zawita wiele par ze światowej czołówki. Nie zabraknie najlepszych polskich duetów, z liderami męskiego rankingu Piotrem Kantorem i Bartoszem Łosiakiem na czele.



Impreza w stolicy odbędzie się w dniach 27 czerwca - 1 lipca. Pula nagród wynosić będzie 300 tys. dolarów.



Zawody mają cztery gwiazdki w pięciostopniowej skali turniejów WT.