Zagłębie Sosnowiec. Vamara Sanogo zostaje dłużej

Vamara Sanogo w kolejnym sezonie wciąż będzie reprezentował barwy Zagłębie Sosnowiec. Beniaminek Lotto Ekstraklasy zdecydował się przedłużyć wypożyczenie 23-letniego napastnika z drużyny mistrzów Polski.

Zdjęcie Vamara Sanogo /Newspix

Sanogo to właśnie z Sosnowca dołączył do Legii. W styczniu 2017 roku klub ze stolicy zapłacił za niego 250 tys. euro. W Warszawie Francuz przede wszystkim walczył z kontuzjami i już w sierpniu wypożyczony został na rok do I-ligowego wówczas Zagłębia.

Reklama

W barwach sosnowieckiego klubu piłkarz rozegrał dotąd 40 spotkań ligowych i zdobył 10 bramek. Poprzedni sezon "Zagłębiacy" ukończyli w I lidze na drugim miejscu (tylko za Miedzią Legnica), oznaczającym powrót po 10 latach do Ekstraklasy.

„W poniedziałkowe przedpołudnie francuski napastnik podpisał roczny kontrakt. Sztab trenerski Zagłębia wiele sobie obiecuje po grze Sanogo już na boiskach Lotto Ekstraklasy” – napisano na oficjalnej stronie internetowej sosnowieckiego klubu.

W Ekstraklasie Sanogo nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu.