Żużlowe Grand Prix po raz pierwszy w Hallstavik

Czwarta eliminacja indywidualnych żużlowych mistrzostw świata odbędzie się w sobotę po raz pierwszy w Hallstavik. Większość uczestników cyklu Grand Prix zna jednak dobrze ten tor, ponieważ występuje na nim czołowy zespół szwedzkiej ekstraklasy Rosspigarna.

Zdjęcie Grand Prix /Paweł Wilczyński /Newspix



W Rosspigarnie na co dzień jeżdżą dwaj żużlowcy startujący w sobotnich zawodach - broniący tytułu Australijczyk Jason Doyle oraz były wicemistrz świata Andreas Jonsson, który otrzymał od organizatorów "dziką kartą". Przez 14 lat w tym klubie występował Amerykanin Greg Hancock, natomiast rekordzistą toru jest Przemysław Pawlicki.



Po trzech turniejach GP w klasyfikacji generalnej prowadzi Brytyjczyk Tai Woffinden, który o 10 pkt wyprzedza Szweda Fredrika Lindgrena i o 15 Rosjanina Emila Sajfutdinowa. Polacy jeżdżą ze zmiennym szczęściem. Patryk Dudek jest szósty, Maciej Janowski siódmy, Bartosz Zmarzlik 10., a najsłabiej jak na razie radzi sobie zajmujący 13. miejsce Pawlicki.



Zawody w Hallstavik wzbudzały emocje już na długo przed rozpoczęciem. Władze miejskie chciały, aby organizatorzy zrezygnowali ze skąpo ubranych młodych i atrakcyjnych dziewcząt wskazujących przed startem pola zawodnikom. Ten tradycyjny żużlowy ceremoniał uznano za przejaw seksizmu.



"Wykluczenie ich z tych zawodów byłoby pogwałceniem praw kobiet, a przede wszystkim ich równouprawnienia" - argumentował wicedyrektor firmy BSI Torben Olsen i zapewnił, że zmian nie będzie. Władze gminy Norrtaelje, do której należy Hallstavik, nazwały go po tej wypowiedzi "aroganckim męskim szowinistą".



Turniej w Hallstavik rozpocznie się w sobotę o godz. 19.00. Kolejna eliminacja mistrzostw świata odbędzie się 21 lipca w Cardiff.



