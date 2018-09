Zwycięstwo Ślęzy Wrocław w Pucharze Prezesa CanPack

Koszykarki Ślęzy Wrocław wygrały turniej o Puchar Prezesa CanPack w Krakowie. W finale podopieczne Arkadiusza Rusina pokonały miejscową Wisłę 75:59. Trzecie miejsce zajęło Artego Bydgoszcz po zwycięstwie nad Eneą AZS Poznań 80:71.



Krakowski turniej dla wszystkich zespołów był etapem przygotowań do ligowego sezonu, który rozpocznie się w 6 października. Wisła dodatkowo szykuje formę na mecze eliminacyjne do fazy grupowej Euroligi z Olympiakosem Pireus. Spotkania te zaplanowano na 9 i 12 października.

Trener krakowianek Krzysztof Szewczyk nie ma na razie komfortowej sytuacji. W zakończonym turnieju mógł skorzystać z zaledwie sześciu koszykarek, gdyż Maria Araujo i Magdalena Ziętara pauzowały z powodu kontuzji. O ile uraz barku Hiszpanki nie jest zbyt poważny, to kapitan Wisły czeka dłuższa przerwa i drużyna w pierwszych meczach sezonu będzie musiała poradzić sobie bez niej.

Sytuacja kadrowa Wisły poprawi się jednak niebawem. Już we wtorek treningi z zespołem rozpoczną Amerykanki - Jordin Canada i Mercedes Russell, które niedawno świętowały wywalczenie tytułu mistrza WNBA z Seattle Storm oraz Hiszpanki - Leonor Rodriguez i Maria Conde. One z kolei wraz z reprezentacją swojego kraju przygotowywały się do odbywających się na Teneryfie mistrzostw świata, ale ostatecznie nie zdołały się załapać do 12-osobowej kadry.

"Oceniając przedsezonowe sparingi mogę być zadowolony z zaangażowania dziewczyn. Wiadomo, że szyki pokrzyżowały nam kontuzje i tak naprawdę, to jest jedyny minus tych przygotowań" - powiedział szkoleniowiec.

Rusin też zwrócił uwagę, że na podstawie finałowego meczu trudno miarodajnie ocenić formę jego zespołu.

"Drużyna wyglądała lepiej niż przed tygodniem na turnieju w Jeleniej Górze, progres był widoczny, ale pamiętajmy, że Wisła grała bez pięciu podstawowych zawodniczek. Jestem przekonany, że właśnie Wisła i CCC Polkowice będą dominowały w lidze, a my musimy się koncentrować na swojej pracy i poprawić te elementy, które nam nie wychodzą, a tych niedoróbek jest wciąż bardzo dużo" - podkreślił.

W przyszłą sobotę i niedzielę: Ślęza, Wisła CanPack i Artego oraz CCC Polkowice będą rywalizować w turnieju Wrocławska Iglica, który jest jedocześnie Memoriałem Teresy Kępki Swędrowskiej i Eugeniusza Spisackiego.

Wyniki

Półfinały:

Ślęza Wrocław - Artego Bydgoszcz 68:55 (22:8, 9:14, 17:24, 20:9)



Wisła CanPack Kraków - Enea AZS Poznań 81:58 (18:19, 16:16, 21:13, 26:10)

Mecz 3. miejsce

Artego - Enea AZS 80:71 (26:18, 20:18, 17:22, 17:13)

Finał