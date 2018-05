Awans Lightning i Golden Knights do finałów konferencji

Hokeiści Tampa Bay Lightning awansowali do finału fazy play-off Konferencji Wschodniej NHL. W niedzielę pokonali Boston Bruins 3-1, a całą rywalizację wygrali 4-1. W finale na Zachodzie zagrają Vegas Golden Knights, którzy wyeliminowali San Jose Sharks 4-2.

Lightning zagrają w tej rundzie po raz trzeci w ostatnich czterech sezonach. Ich rywalami będą albo Washington Capitals, albo walczący o trzeci z rzędu Puchar Stanleya Pittsburgh Penguins.

Rywalizację z Bruins "Błyskawice" rozpoczęły od porażki 2-6, ale potem nie dały się pokonać już ani razu.

- Chyba nikt, nawet my, nie był w stanie przewidzieć, że poradzimy sobie z tak dobrym zespołem w czterech kolejnych meczach. Ale znaleźliśmy na to sposób, to wspaniałe uczucie - powiedział kapitan gospodarzy niedzielnego meczu Steven Stamkos.

Bramki dla Lightning zdobyli Brayden Point, J.T. Miller i Anton Stralman, a rosyjski bramkarz Andriej Wasilewski obronił 27 strzałów. Dla gości trafił Czech David Krejczi.

Z awansu do finału Konferencji Zachodniej cieszą się "Złoci Rycerze" z Las Vegas. W niedzielę pokonali na wyjeździe San Jose Sharks 3-0, ustalając wynik rywalizacji play off na 4-2. W następnej rundzie zmierzą się z Winnipeg Jets lub Nashville Predators.

- To była trudna rywalizacja, udało nam się pokonać dobry zespół. Jestem dumny z tego, jak chłopaki dzisiaj zagrali - powiedział bramkarz Marc-Andre Fleury, który obronił wszystkie 28 strzałów.

Kanadyjski hokeista po raz 14. w karierze zachował czyste konto w fazie play-off. W klasyfikacji wszech czasów zrównał się pod tym względem na piątym miejscu z rodakami Edem Belfourem i Jacquesem Plante oraz Czechem Dominikiem Haszkiem.

- Parę razy miałem szczęście. W pierwszej tercji rywale trafili w słupek, inne strzały udało mi się zatrzymać - relacjonował.

Bramki zdobyli Jonathan Marchessault, Nate Schmidt, który miał także asystę, oraz Cody Eakin. Ten drugi sam był zdziwiony, że trafił do siatki, ponieważ po jego strzale krążek szybko wypadł z bramki. Syrena odezwała się dopiero chwilę później, kiedy dodatkowi sędziowie w Toronto obejrzeli sytuację na powtórce.

- Nie miałem pojęcia, że wpadło. Czasem tak się zdarza w hokeju. Ale jeszcze nie widziałem czegoś takiego, żeby sędziowie przerwali grę chwilę później, w czasie, gdy trwała akcja. Ja sam jechałem na zmianę, kiedy koledzy zaczęli mi gratulować - opowiadał Schmidt.

W drugim półfinale Konferencji Zachodniej Winnipeg Jests prowadzą z Nashville Predators 3-2 i w poniedziałek zagrają przed własną publicznością. Na Wschodzie gospodarzami będą Pittsburgh Penguins, którzy przegrywają z Washington Capitals 2-3.





