NHL. Awans Pittsburgh Penguins. Cztery gole Jake'a Guentzela

Jake Guentzel strzelił cztery bramki w niecałe 14 minut, a hokeiści Pittsburgh Penguins na wyjeździe wygrali z Philadelphia Flyers 8-5 i awansowali do półfinału Konferencji Wschodniej NHL. W rywalizacji play off triumfowali 4-2.

23-letni Guentzel zdobył gole w 40., 41. i dwukrotnie w 53. minucie, w odstępie zaledwie 10 sekund.

Amerykanin został trzecim zawodnikiem w historii fazy play off, który zanotował cztery kolejne trafienia w spotkaniu. Poprzednio takim wyczynem popisali się tylko Newsy Lalonde w 1919 roku i Tim Kerr w 1985.

Rok temu cztery razy na listę strzelców wpisywał się Jean-Gabriel Pageau, ale to nie były bramki uzyskiwane jedna po drugiej.

W niedzielnym spotkaniu, poza Guentzelem, wyróżnił się m.in. Sidney Crosby (nie grał np. kontuzjowany Jewgienij Małkin), który miał gola i dwie asysty. Ci dwaj zawodnicy są na czele klasyfikacji kanadyjskiej, obaj zgromadzili po 13 punktów w sześciu występach; po 6 bramek i 7 asyst.

Na lodowisku w Filadelfii obydwie drużyny zagrały bardzo skutecznie, przeciętnie zaś spisywali się bramkarze. Matt Murray (Penguins) obronił 21 z 26 strzałów, zaś Michal Neuvirth (Flyers) 20 z 27; ostatni gol do pustej bramki.

Ekipie Flyers nie pomógł nawet hat-trick Seana Couturiera (plus dwie asysty).

Kolejnymi rywalami broniących tytułu "Pingwinów" będą hokeiści Washington Capitals lub Columbus Blue Jackets. Stołeczna drużyna w serii play off prowadzi 3-2.

W niedzielę do najlepszej czwórki na Zachodzie awansował zespół Nashville Predators. Na wyjeździe pokonał Colorado Avalanche 5-0 i triumfował w rywalizacji best of seven 4-2. Goście ustalili rezultat już po 43 minutach. W sumie mieli 37 uderzeń na bramkę rywali, podczas gdy Avalanche tylko 22.

Nick Bonino strzelił bramkę i zanotował dwie asysty.

W drugiej rundzie rywalizacji o Puchar Stanleya przeciwnikiem Predators będzie Winnipeg Jets.





Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w NHL:

Konferencja Wschodnia:

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 5-8

Penguins wygrali rywalizację play off do czterech zwycięstw 4-2.

Konferencja Zachodnia:

Colorado Avalanche - Nashville Predators 0-5

Predators wygrali rywalizację play off do czterech zwycięstw 4-2.