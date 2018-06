NHL. Barry Trotz trenerem New York Islanders

Trener Barry Trotz, który doprowadził hokeistów Washington Capitals do zdobycia Pucharu Stanleya, podpisał kontrakt z New York Islanders.

"Barry przynosi do New York Islanders olbrzymią porcje wiedzy, doświadczenia i sukcesów. Był i jest jednym z czołowych trenerów w NHL. Jestem podekscytowany możliwością współpracy z nim" - napisał w oświadczeniu prezes i generalny menedżer klubu Lou Lamoriello.

55-letni szkoleniowiec z Kanady ostatnie cztery sezony spędził w Capitals. Za każdym razem awansował do play off, a dwa tygodnie temu wywalczył po raz pierwszy w 44-letniej historii klubu Puchar Stanleya. W lidze NHL może się pochwalić 762 zwycięstwami, co plasuje go na piątej pozycji w klasyfikacji wszech czasów za Scottym Bowmanem, Joelem Quennevillem, Kenem Hitchcockiem i Alem Arbourem.

Po zdobyciu mistrzostwa kontrakt Trotza z Capitals automatycznie przedłużył się o dwa lata, ale ponieważ był poniżej średniej rynkowej, obie strony zgodziły się na jego rozwiązanie. Warunki umowy z Islanders, którzy w dwóch ostatnich sezonach nie zakwalifikowali się do play off, nie zostały ujawnione, ale według nieoficjalnych informacji trener za każdy z rok z pięciu lat pracy ma otrzymać cztery miliony dolarów.

Zanim trafił do stolicy, Trotz przez 15 lat prowadził zespół Nashville Predators.

W tegorocznym wielkim finale play off NHL Capitals pokonali debiutujących w lidze hokeistów Vegas Golden Knights 4-1.