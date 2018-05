NHL. Capitals wyeliminowali broniących Pucharu Stanleya Penguins

Hokeiści Pittsburgh Penguins nie zdobędą po raz trzeci z rzędu Pucharu Stanleya. W poniedziałek we własnej hali ulegli po dogrywce Washington Capitals 1:2, a rywalizację do czterech zwycięstw w półfinale Konferencji Wschodniej ligi NHL przegrali 2-4.

Trzech kolejnych tytułów mistrzowskich w NHL nie udało się zdobyć żadnej drużynie od 1983 roku, kiedy po raz czwarty z rzędu triumfowała ekipa New York Islanders.

Capitals natomiast po 20 latach przerwy zagrają w finale konferencji. Zespół, którego od 2004 roku gwiazdą jest Rosjanin Aleksander Owieczkin, wielokrotnie wymieniany był w gronie faworytów. W fazie play off jednak zawodził i szybko odpadał. Tym razem kadrowo stołeczny zespół wydawał się słabszy niż w poprzednich latach, ale dotarł dalej.

"Wiecznie nam to wypominano. Alex to świetny zawodnik, a przy każdej okazji podkreślano, że w play off nic nie osiągnął" - przyznał trener Capitals Barry Trotz.

"Czuję się wspaniale i już nie mogę się doczekać meczów z Tampa Bay Lightning" - dodał 32-letni Owieczkin.

W dwóch poprzednich sezonach to właśnie "Pingwiny" eliminowały Capitals, a następnie sięgały po Puchar Stanleya. Tym razem to one odpadły, a zadecydował o tym gol Jewgienija Kuzniecowa w szóstej minucie dogrywki.

"Nie będę kłamał, wyeliminowanie Penguins smakuje wyjątkowo" - powiedział Rosjanin.

Dwie wcześniejsze bramki padły w drugiej tercji. Prowadzenie Capitals dał Alex Chiasson, a wyrównał Kris Letang.

W grze nadal pozostają za to ubiegłoroczni finaliści. Hokeiści Nashville Predators pokonali na wyjeździe Winnipeg Jets 4:0 i doprowadzili do remisu 3-3 w półfinale Konferencji Zachodniej. Po dwa gole oraz jednej asyście mieli Szwedzi Viktor Arvidsson i Filip Forsberg. Wszystkie 34 strzały obronił natomiast Fin Pekka Rinne.

Siódmy decydujący mecz w czwartek w Nashville. Na zwycięzcę czeka ekipa Vegas Golden Knights.

Wyniki poniedziałkowych meczów drugiej rundy play off - półfinałów konferencji - rywalizacji o Puchar Stanleya w lidze NHL:

Konferencja Wschodnia:

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 1:2 (po dogr.) (Capitals wygrali 4-2 rywalizację play off do czterech zwycięstw)

Konferencja Zachodnia:

Winnipeg Jets - Nashville Predators 0:4

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-3)