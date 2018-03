NHL. Golden Knights w pierwszym sezonie awansowali do play off

Hokeiści Vegas Golden Knights jako 12. drużyna w historii NHL w swoim pierwszym sezonie awansowała do play off. Przepustkę do tej części rywalizacji zapewnili sobie w poniedziałek po zwycięstwie odniesionym na własnym lodowisku nad Colorado Avalanche 4-1.

Zdjęcie Jonathan Marchessault /AFP

"Zaskoczyliśmy nie tylko samych siebie, ale i całą stawkę w lidze. Już koło grudnia wiedziałem, że będzie dobrze i wówczas chcieliśmy tylko kontynuować dobrą passę na przekór wszystkiemu" - zaznaczył szczęśliwy zawodnik Golden Knights Jonathan Marchessault, który w poniedziałek popisał się golem i dwiema asystami.

Reklama

Autorami pozostałych trafień dla gospodarzy byli: Alex Tuch, Shea Theodore i William Karlsson. Ostatni z graczy może pochwalić się 40 bramkami w tym sezonie. Honorowego gola dla gości zdobył Erik Johnson.

Od sezonu 1967/68, kiedy NHL została rozszerzona, poza ekipą z Las Vegas tylko dwa zespoły awansowały do play off w debiutanckim roku występów w tej lidze. Hartford Whalers i Edmonton Oilers, które dokonały tego w sezonie 1979/80 istniały jednak wcześniej, a do NHL przeszły wtedy z nieistniejącej już ligi WHA. "Złoci Rycerze" zaś dopiero co powstali.

Golden Knights zainaugurowali rywalizację w NHL 6 października wyjazdowym zwycięstwem nad Dallas Stars 2-1. Mecz odbył się kilka dni po zamachu na koncercie w Las Vegas, w którym zginęło 58 osób, a kilkaset zostało rannych. Przedstawiciele i zawodnicy klubu uczcili wówczas pamięć ofiar, a po awansie do play off wrócili myślami do tamtych wydarzeń.

"To była straszna noc, okropna masakra. Czułem, że połączyliśmy się wówczas z naszym miastem - byłem bardzo dumny z całego zespołu. Tek sezon jest niewiarygodny. Mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, m.in. z rolą nowego zespołu, na który nikt nie stawia" - podsumował właściciel klubu Bill Foley.

Dodatkowe powody do świętowania miał w poniedziałek trener gospodarzy Gerard Gallant, który zaliczył 200. zwycięstwo w roli szkoleniowca. 403. raz jako triumfator schodził z lodowiska zaś bramkarz miejscowej ekipy Marc-Andre Fleury.

Wcześniej awans do play off zapewniły sobie cztery zespoły: Nashville Predators, Winnipeg Jets, Tampa Bay Lightning i Boston Bruins.

Zawodnicy Washington Capitals pokonali na wyjeździe New York Rangers 4-2. Wszystkie cztery bramki Capitals zdobyli w pierwszej tercji. Jedną z nich popisał się Rosjanin Aleksander Owieczkin, który ma łącznie na koncie 45 goli w tym sezonie i prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Rzuty karne były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy pojedynku z Chicago. Miejscowi Blackhawks przegrali ostatecznie z San Jose Sharks 3-4. Ósme zwycięstwo z rzędu gościom dał Kevin Labanc, który pokonał bramkarza rywali w czwartej serii karnych.





Wyniki poniedziałkowych meczów NHL:

Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 2-3

New York Islanders - Florida Panthers 0-3

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 4-1

New York Rangers - Washington Capitals 2-4

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 4-2

Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes 1-4

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 3-4 (po karnych)

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 4-1

Los Angeles Kings - Calgary Flames 3-0