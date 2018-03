NHL. Hokeiści Detroit Red Wings przerwali serię porażek

Hokeistom Detroit Red Wings udało się przerwać koszmarną serię 10 porażek w NHL. "Czerwone Skrzydła" pokonały u siebie 5-4 po karnych z Philadelphia Flyers.

Dziewiąte zwycięstwo z rzędu odnieśli za to Columbus Blue Jackets, na wyjeździe pokonując New York Rangers 5-3.

Niemal miesiąc czekali kibice "Czerwonych Skrzydeł" na ligowy sukces, tj. od wygranej 25 lutego w Nowym Jorku z Rangers 3-2 po dogrywce.

We wtorkowym spotkaniu gospodarze prowadzili 2-0, 3-1, 4-3, ale "Lotnicy" zdołali wyrównać i doprowadzić do dogrywki, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. O zwycięstwie drużyny z Detroit przesądziły karne; autorem decydującej bramki był Duńczyk Frans Nielsen.

Wcześniej najwięcej emocji było między 27. a 30. minutą, kiedy kibice zobaczyli aż cztery gole. Dokładnie w odstępie trzech minut i 49 sekund.

Red Wings przypomnieli sobie smak zwycięstwa, zaś do wygranych swoich fanów przyzwyczaili zawodnicy Columbus Blue Jackets. Tym razem pokonali ekipę Rangers 5-3. Rosjanin Artemi Panarin odnotował hat-tricka, przy czym ostatnie trafienie było do pustej bramki dwie sekund przed końcową syreną, i miał asystę.

Po raz pierwszy od 11 lat hokeiści Tampa Bay Lightning zdołali odrobić co najmniej trzybramkową stratę i wygrać. We wtorek przegrywali z Toronto Maple Leafs 0-3, by triumfować 4-3. Decydującego gola uzyskał Alex Killorn w 50. minucie.

W Ottawie miejscowi Senators przegrali z Florida Panthers 2-7. W składzie "Senatorów" zabrakło kapitana zespołu Szweda Erika Karlssona. Kanadyjski klub poinformował, że zmarł jego syn.

Wyniki wtorkowych meczów:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4-1

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 3-5

Washington Capitals - Dallas Stars 4-3

Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 3-7

Ottawa Senators - Florida Panthers 2-7

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4-3

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 2-1 (po dogrywce)

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1-5

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 4-1

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 5-4 (po karnych)

San Jose Sharks - New Jersey Devils 6-2

