NHL: Hokeiści Tampa Bay Lightning nie zwalniają tempa

Czwarte zwycięstwo z rzędu i ósme w ostatnich dziesięciu meczach odnieśli w czwartek w lidze NHL hokeiści Tampa Bay Lightning. Tym razem we własnej hali pokonali New York Islanders 4:2 i wyraźnie prowadzą w tabeli Konferencji Wschodniej.



Bramki dla "Błyskawic" zdobyli Mathieu Joseph, J.T. Miller, Tyler Johnson i Steven Stamkos. Andriej Wasilewski natomiast obronił 35 strzałów. Rosyjski bramkarz skapitulował jedynie po dwóch uderzeniach Josha Bailey'a.



"To nie był piękny mecz w naszym wykonaniu, ale to co cechuje silne zespoły, to umiejętność wygrywania nawet wtedy, gdy wszystko idzie ciężko. Najważniejszy jest wynik końcowy" - podkreślił Johnson.



Lightning w tabeli mają pięć punktów przewagi nas Toronto Maple Leafs. Konferencji Zachodniej przewodzą hokeiści Nashville Predators, którzy minionej nocy odpoczywali.



W czwartek ostre strzelanie urządziła sobie ekipa Vancouver Canucks. Na wyjeździe pokonała Boston Bruins 8:5. Pierwsza tercja nie zapowiadała takiego widowiska, bo po jej zakończeniu był remis 1:1. W drugiej części gry kibice zobaczyli jednak aż osiem goli.



Po dwie bramki dla Canucks zdobyli Bo Horvat i Szwed Loui Eriksson. Horvat miał także dwie asysty, a Eriksson jedną. Wśród "Niedźwiadków" dwoma trafieniami i asystą popisał się Jake DeBrusk.