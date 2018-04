NHL. Lightning awansowali do półfinału Konferencji Wschodniej

Hokeiści Tampa Bay Lightning awansowali do półfinału Konferencji Wschodniej NHL. W sobotę po raz czwarty wygrali z New Jersey Devils, tym razem u siebie 3-1. W rywalizacji play-off do czterech zwycięstw triumfowali 4-1.

Zdjęcie Nikita Kuczerow z Tampa Bay Lightning (z lewej) i Nico Hischier z New Jersey Devils /Getty Images

Gospodarze objęli prowadzenie w dziewiątej minucie po bramce Rosjanina Michaiła Sergiaczewa. Na kolejnego gola kibice czekali aż do 53., kiedy wynik podwyższył jego rodak Nikita Kuczerow.

Reklama

To było piąte trafienie Kuczerowa w tegorocznym play-off. Do tego ma tyle samo asyst i zajmuje drugie miejsce w punktacji kanadyjskiej, ex aequo z Sidneyem Crosbym z broniącego tytułu zespołu Pittsburgh Penguins. Na czele jest Czech David Pastrnak (Boston Bruins) - 11 pkt (4+7).

Drużyna Devils na trzy minuty przed ostatnią syreną zdobyła kontaktowego gola, autorstwa Patricka Maroona. Po ładnym rozegraniu zamka Marron posłał z dystansu krążek do siatki. Goście postawili wszystko na jedną kartę i - chcąc doprowadzić do dogrywki - wycofali bramkarza. Ale zamiast remisu, dwie sekundy przed końcem rezultat na 3-1 poprawił Ryan Callahan.

Jednym z bohaterów miejscowych był Andriej Wasilewski, który w dwóch ostatnich występach obronił 53 z 55 uderzeń. - Wykonaliśmy dobrą pracę. Rywale mają niezły zespół, ale to my byliśmy trochę lepsi - ocenił 23-letni rosyjski bramkarz.

Na Wschodzie odbyły się jeszcze dwa mecze. Boston Bruins ulegli Toronto Maple Leafs 3-4, ale w play off wygrywają 3-2. Z kolei w Waszyngtonie miejscowi Capitals pokonali Columbus Blue Jackets 4-3 po dogrywce i wyszli na prowadzenie 3-2.

W Bostonie "Niedźwiadki" miały ogromną przewagę pod względem liczby strzałów (45:21), ale pojedynek nie układał się po ich myśli. Przegrywali 0-2 i 1-4, zaś oblężenie w trzeciej tercji (20:5 w uderzeniach) nie przyniosło spodziewanego rezultatu.

Z kolei o sukcesie Capitals przesądził Szwed Nicklas Backstroem w 12. minucie dogrywki. Wcześniej wpisał się na listę strzelców przy stanie 0-1.

Wyniki sobotnich meczów pierwszej rundy play-off rywalizacji o Puchar Stanleya:

Konferencja Wschodnia

Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 3-1

(Lightning wygrali rywalizację play-off do czterech zwycięstw 4-1)

Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 3-4

(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Bruins)

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4-3 (po dogrywce)



(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Capitals)