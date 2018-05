NHL. Obrońcy Pucharu Stanleya wyrównali stan rywalizacji z Capitals

Obrońcy trofeum hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali u siebie Washington Capitals 3:1 i wyrównali stan rywalizacji na 2-2 w drugiej rundzie play off - półfinałów konferencji - rozgrywek o Puchar Stanleya w Konferencji Wschodniej.

Tym samym Penguins zachowują nadal szansę na zdobycie trofeum po raz trzeci z rzędu. Dwa gole strzelił Jake Guentzel, a jedno trafienie dołożył Jewgienij Małkin.

Dzięki bramce tego drugiego w 18. minucie drugiej tercji gospodarze wyszli na prowadzenie. Gol padł w niecodziennych okolicznościach, krążek po strzale Patrica Hornqvista odbił się od słupka i zatrzymał tuż przed linią bramkową. Rosjanin leżąc, w ogromnym zamieszaniu wpakował krążek do bramki, ale hokeiści obydwu zespołów chwilę czekali na potwierdzenie tej informacji.

"To nie moja zasługa, ale Hornqvista. On był naprzeciwko bramki, a ja po jej prawej stronie. Starałem się strzelać tak szybko jak mogłem. Wyglądało to jakbyśmy grali już siódmy mecz. To było niewiarygodne" - powiedział Małkin.

W dużej mierze do zwycięstwa przyczynił się bramkarz Matt Murray, który zaliczył 20 skutecznych interwencji. Piąty mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w sobotę w Waszyngtonie.

Świetnie spisał się również golkiper Nashville Predators Pekka Rinne, którego zespół w drugim czwartkowym meczu pokonał na wyjeździe Winnipeg Jets 2:1. Fin obronił 32 strzały rywali.

"Gra w defensywie, to było coś, na czym naprawdę się skupiliśmy. Cały zespół włożył niesamowity wysiłek i zagraliśmy naprawdę solidny mecz przez pełne 60 minut" - ocenił Rinne.

Dzięki temu zwycięstwu Predators wyrównali stan rywalizacji (do czterech zwycięstw) na 2-2 w półfinale Konferencji Zachodniej. Piąty mecz tych zespołów odbędzie się w sobotę w Nashville.

Wyniki czwartkowych meczów drugiej rundy play off w lidze NHL:

Konferencja Wschodnia:

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:1 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)

Konferencja Zachodnia:

Winnipeg Jets - Nashville Predators 1:2

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-2)