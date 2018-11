NHL. Pięć punktów Blake'a Wheelera, Toronto gromi

Blake Wheeler z Winnipeg Jets uzyskał gola i miał cztery asysty, a jego zespół pokonał na własnym lodowisku Colorado Avalanche 5-2 w jednym z sześciu piątkowych meczów hokejowej ligi NHL. Toronto rozbiło New Jersey 6-1.

Zdjęcie Frederik Andersen #31 z Toronto Maple Leafs w meczu z New Jersey Devils

32-letni Wheeler asystował przy każdym z pierwszych czterech trafień gospodarzy, a niespełna półtorej minuty przed końcem trzeciej tercji ustalił wynik spotkania posyłając krążek do pustej bramki.

Z dorobkiem 21 pkt zajmuje, ex aequo z dwoma innymi hokeistami, piątą lokatę w klasyfikacji najskuteczniejszych. Dotychczas w tym sezonie zdobył trzy gole i odnotował aż 18 asyst. Lepszy w tym elemencie - z 19 - jest tylko Fin Mikko Rantanen z Avalanche, ale w piątek nie zapisał się w statystykach.

- Skuteczność podań zależy od strzelających, którzy potrafią zamienić je na gole. Moja zasługa nie jest w tym zbyt duża. Mam świetnych partnerów, którzy wiedzą, co zrobić z krążkiem - wspomniał Wheeler, który po raz pierwszy w karierze uzyskał pięć "oczek" do punktacji kanadyjskiej w jednym występie.

Jets z 19 pkt plasują się obecnie na czwartej pozycji w Konferencji Zachodniej. Prowadzą Nashville Predators - 24. Ekipa z Kolorado, która doznała piątej porażki z rzędu, jest w środku tabeli.

Do końca dogrywki pozostawało 5,1 s, gdy Dylan Larkin zapewnił hokeistom Detroit Red Wings zwycięstwo nad New York Rangers 3:2. Świetnym dograniem popisał się w tej akcji Andreas Athanasiou. Urodzony w Kanadzie zawodnik, w którego żyłach płynie grecka i gujańska krew, dwie minuty przed końcem trzeciej tercji doprowadził do remisu.

- To był wyścig z rywalami i z.. czasem. Musiałem patrzeć, co robią koledzy, ale i kątem oka obserwowałem zegar. Udało się! - skomentował ostatnią akcję Athanasiou.

Goście długo prowadzili. Po pierwszej bezbramkowej odsłonie, w drugiej do bramki "Czerwonych Skrzydeł" trafili bowiem Kevin Shattenkirk, wykorzystując okres gry w przewadze, oraz Neal Pionk. Miejscowi straty zaczęli odrabiać dopiero w ostatniej tercji.

- Takie porażki bolą szczególnie, bo wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą - ocenił szwedzki bramkarz Rangersów Henrik Lundqvist.





tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

1. Tampa Bay 12 3 1 59 42 25

2. Toronto 11 5 0 57 41 22

3. Montreal 8 5 3 53 51 19

4. Boston 8 5 2 44 39 18

5. Buffalo 8 6 2 49 49 18

6. Ottawa 6 7 3 55 67 15

7. Detroit 6 8 2 43 57 14

8. Florida 4 5 3 38 42 11

METROPOLITAN DIVISION

1. Columbus 9 6 1 52 53 19

2. NY Islanders 8 5 2 47 38 18

3. Washington 7 5 3 53 52 17

4. Philadelphia 8 7 1 53 60 17

5. Carolina 7 7 2 44 48 16

6. NY Rangers 7 7 2 45 50 16

7. Pittsburgh 6 5 3 47 47 15

8. New Jersey 6 7 1 43 49 13

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

1. Nashville 12 3 0 51 31 24

2. Minnesota 10 4 2 51 42 22

3. Winnipeg 9 5 1 46 40 19

4. Dallas 9 6 1 46 43 19

5. Colorado 7 6 3 55 49 17

6. St. Louis 6 5 3 50 48 15

7. Chicago 6 7 3 49 60 15

PACIFIC DIVISION

1. Vancouver 10 6 1 57 58 21

2. Calgary 9 6 1 54 53 19

3. San Jose 8 6 3 53 54 19

4. Edmonton 8 7 1 45 50 17

5. Anaheim 7 8 3 42 53 17

6. Arizona 7 6 1 41 34 15

7. Las Vegas 7 8 1 39 45 15

8. Los Angeles 5 9 1 33 49 11

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.