NHL. Todd Reirden trenerem Washington Capitals

Były asystent trenera Barry'ego Trotza - Todd Reirden będzie trenerem hokeistów Washington Capitals, którzy w minionym sezonie zdobyli Puchar Stanleya.

Barry Trotz niespodziewanie podał się do dymisji.

Reirden był przez ostatnie cztery lata jednym z asystentów Trotza, który odszedł z zespołu 18 czerwca, a trzy dni później podpisał kontrakt z New York Islanders.

- Wierzymy, że to właściwy moment, żeby Todd poprowadził naszą drużynę. Biorąc pod uwagę jego doświadczenie, umiejętności komunikacji, podejście do gry i szacunek, jakim cieszy się w szatni, Todd zasłużył sobie na tę szansę - powiedział menedżer klubu Brian MacLellan.

Pod wodzą Trotza Capitals za każdym razem awansowali do play off, a 7 czerwca wywalczyli po raz pierwszy w 44-letniej historii klubu Puchar Stanleya. W lidze NHL może się pochwalić 762 zwycięstwami, co plasuje go na piątej pozycji w klasyfikacji wszech czasów za Scottym Bowmanem, Joelem Quennevillem, Kenem Hitchcockiem i Alem Arbourem.

W tegorocznym wielkim finale play off NHL Capitals pokonali debiutujących w lidze hokeistów Vegas Golden Knights 4-1.