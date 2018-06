NHL. Trener Barry Trotz odchodzi z Washington Capitals

​Trener hokeistów Washington Capitals Barry Trotz podał się do dymisji dwa tygodnie po wywalczeniu Pucharu Stanleya za triumf w lidze NHL.

O swojej decyzji powiadomił w poniedziałek zawodników.

"Barry Trotz poinformował dzisiaj klub o rezygnacji z funkcji pierwszego trenera Washington Capitals. Jesteśmy rozczarowani decyzją Barry'ego, ale chcemy mu podziękować za zaangażowanie przez ostatnie cztery lata i zdobycie Pucharu Stanleya. Barry to człowiek o wielkim charakterze i jesteśmy wdzięczni za jego przywództwo i wszystko, co osiągnął z naszą drużyną" - napisano w oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej Capitals.



Pod wodzą 55-letniego szkoleniowca hokeiści z Waszyngtonu za każdym razem awansowali do fazy play off. W tegorocznym wielkim finale pokonali debiutujących w NHL hokeistów Vegas Golden Knights 4-1. Był to ich pierwszy triumf w historii.



