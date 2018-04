NHL. Trener reprezentacji Kanady stracił pracę w klubie

Bill Peters, który w maju poprowadzi hokejową reprezentację Kanady w mistrzostwach świata elity w Danii, stracił pracę w zespole ligi NHL Carolina Hurricanes.

Zdjęcie Bill Peters /Getty Images

W klubie z Raleigh pracował od 2014 roku i ani raz nie udało mu się awansować z nim do play off. W tym sezonie jego podopieczni uplasowali się na szóstej pozycji w Metropolitan Division i zabrakło im 14 punktów, by po raz pierwszy od 2009 roku zakwalifikować się do rywalizacji o Puchar Stanleya.

53-letni szkoleniowiec w ostatnich latach większe sukcesy odnosił na arenie międzynarodowej. W 2015 roku był w sztabie trenerskim drużyny Kanady, która zdobyła mistrzostwo świata, a rok później był głównym opiekunem zespołu spod znaku Klonowego Liścia, który również triumfował w tej imprezie.

Przed niespełna dwoma tygodniami ogłoszono, że będzie odpowiedzialny za przygotowanie reprezentacji Kanady do mistrzostw świata, które 4 maja rozpoczną się w Danii. Przed rokiem ten zespół wywalczył srebrny medal.