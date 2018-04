NHL. Udany rewanż "Lotników" w Pittsburghu

Hokeiści Philadelphia Flyers, którzy na inaugurację play off w lidze NHL przegrali z Pittsburgh Penguins (0-7), zrewanżowali się zdobywcom tytułu w dwóch poprzednich sezonach, wygrywając w piątek na ich lodowisku 5-1. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1-1.

Na sukces "Lotników" mocno zapracował bramkarz Brian Elliott, który obronił aż 34 strzały rywali, rehabilitując się za słaby występ w środę (puścił wówczas pięć z 19 strzałów, po czym został zmieniony w drugiej kwarcie). W polu wyróżnił się Sean Couturier, który zanotował bramkę i dwie asysty. Gole dla zwycięzców uzyskali także Shane Gostisbehere, Travis Konecny, Andrew McDonald i Nolan Patrick.

Drugie zwycięstwo w play off odniosła debiutująca w rozgrywkach NHL ekipa Vegas Golden Knights. Tym razem po dwóch dogrywkach pokonała ekipę Los Angeles Kings 2-1. Przed dwoma dniami "Rycerze" także wygrali minimalną różnicą (1-0).

Decydującą o zwycięstwie bramkę zdobył Erik Haula na 4.37 min przed końcem drugiej dogrywki. Spotkanie, które w T-Mobile Arena w Las Vegas obejrzało 18 588 widzów, było najdłuższym rozegranym przez "Rycerzy" w inauguracyjnym sezonie, a także najdłuższym w całej historii "Królów".

Bramkarz gospodarzy Marc-Andre Fleury obronił 29 strzałów rywali. Była to 64. wygrana jego zespołu w play off, co dało mu awans na 12. miejsce w klasyfikacji wszech czasów, przed Curtisa Josepha, jeśli chodzi o zwycięstwa w rywalizacji o Puchar Stanleya.

Dwie wygrane po pierwszych dwóch spotkaniach mają na koncie także hokeiści Winnipeg Jets, którzy ponownie rozprawili się u siebie z Minnesota Wild, tym razem 4-1. Gospodarze, którzy w dwóch poprzednich występach w play off szybko odpadali w pierwszej rundzie po porażkach 0-4, wygrali tym samym dwa pierwsze mecze tej fazy w historii.

Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w hokejowej lidze NHL:

Konferencja Wschodnia

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 1-5

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 1-1)

Konferencja Zachodnia

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 4-1

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-0 dla Jets)

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 2-1

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-0 dla Golden Knights)