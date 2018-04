NHL. Vegas Golden Knights coraz bliżej półfinału na Zachodzie

Rewelacyjnie grającym hokeistom Vegas Golden Knights brakuje już tylko jednego zwycięstwa do awansu do półfinału play off Konferencji Zachodniej NHL. W niedzielę "Złoci Rycerze" po raz trzeci wygrali z Los Angeles Kings, tym razem na wyjeździe 3-2.

Zdjęcie Hokeiści Vegas Golden Knights mają powody do radości /AFP

"Królowie" prowadzili od 14. minuty po golu Alexa Iafallo, a wyrównał Cody Eakin w 47. Losy spotkania rozstrzygnęły się w 55. minucie, kiedy w odstępie zaledwie 21 sekund bramki dla drużyny z Las Vegas zdobyli James Neal i William Karlsson. W 58. minucie rozmiary porażki zmniejszył jeszcze Anze Kopitar, ale Kings nie udało się doprowadzić do dogrywki, chociaż w trzeciej tercji oddali 17 strzałów, przy 9 rywali.

Marc-Andre Fleury obronił w sumie 37 uderzeń zawodników Kings.

Występująca pierwszy sezon w NHL ekipa Golden Knights była rewelacją sezonu zasadniczego. Wygrała 51 z 82 meczów, zdobyła 109 punktów (piąte miejsce w lidze) i triumfowała w Pacific Division.

Spotkanie numer cztery odbędzie się we wtorek w Los Angeles.

W innej parze na Zachodzie hokeiści Minnesota Wild wykorzystali atut w postaci własnego lodowiska i pokonali Winnipeg Jets 6-2. W rywalizacji do czterech wygranych Jets prowadzą już tylko 2-1. Przełomowa okazała się druga tercja, w której zespół Wild strzelił cztery gole, w tym trzy między 35. a 39. minutą.

W niedzielę odbyły się także dwa mecze na Wschodzie. Zdobywcy Pucharu Stanleya w dwóch poprzednich sezonach hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali na wyjeździe Philadelphia Flyers i w play off jest 2-1 dla nich.

Na razie wyniki w tej konfrontacji są i bardzo wysokie, i zgoła różne, mimo że drużyny walczą co dwa-trzy dni. Zaczęło się od triumfu "Pingwinów" 7-0, a w rewanżu - również w Pittsburghu - lepsi okazali się "Lotnicy" 5-1. Teraz w takich rozmiarach zwyciężyli Penguins. Czwarta potyczka w środę w Filadelfii.

Natomiast w Waszyngtonie miejscowi Capitals po raz drugi musieli uznać wyższość Columbus Blue Jackets. W niedzielę spotkanie zakończyło się rezultatem 5-4 dla "Niebieskich Kurtek". Autorem decydującej bramki w 13. minucie dogrywki był Matt Calvert.





Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play off NHL:

Konferencja Wschodnia:

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4-5 (po dogrywce)

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-0 dla Blue Jackets.

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 1-5

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Penguins.



Konferencja Zachodnia:

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 6-2

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Jets.





Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 2-3

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-0 dla Golden Knights.