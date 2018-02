NHL. Vegas Golden Knights najlepszą debiutującą drużyną w historii

Hokeiści Vegas Golden Knights pobili rekord ligi NHL. Pokonując u siebie Calgary Flames 7-3 w środowym meczu powiększyli swój dorobek do 84 punktów, co jest najlepszym wynikiem drużyny debiutującej w tej lidze.

Radość hokeistów Vegas Golden Knights

Do ustanowienia rekordu "Złoci Rycerze" potrzebowali zaledwie 60 meczów. W obecnym sezonie odnieśli 40 zwycięstw, przegrali 16 spotkań w normalnym czasie, a cztery po dogrywce lub rzutach karnych.



Do tej pory rekord punktowy debiutantów w NHL należał do Florida Panthers - 83 w sezonie 1993/94, ale wówczas potrzebowali do tego 84 meczów (bilans 33-34-17).



W meczu z Calgary bramki dla Golden Knights zdobyło siedmiu różnych hokeistów - Ryan Carpenter, William Karlsson, Reilly Smith, Alex Tuch, Luca Sbisa, Erik Haula i Cody Eakin.



Ich zespół, prowadzący w Konferencji Zachodniej, ma obecnie najlepszy bilans w NHL i jest jednym z dwóch z dorobkiem 40 zwycięstw. Taką samą liczbą wygranych może pochwalić się lider Konferencji Wschodniej - Tampa Bay Lightning (łącznie 83 punkty).



Lodowa ekipa Vegas Golden Knights

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:

Chicago Blackhawks - Ottawa Senators 3-2 (po karnych)

Anaheim Ducks - Dallas Stars 2-0

Vegas Golden Knights - Calgary Flames 7-3

