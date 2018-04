NHL. Winnipeg Jets awansowali do półfinału Konferencji Zachodniej

Hokeiści Winnipeg Jets awansowali do półfinału Konferencji Zachodniej NHL. W piątek pokonali we własnej hali ekipę Minnesota Wild 5-0 i rywalizację do czterech zwycięstw w pierwszej rundzie fazy play off wygrali 4-1.

Zdjęcie Hokeiści Winnipeg Jets mają powody do radości /AFP

Kolejnym rywalem Jets będzie lepszy w parze Nashville Predators - Colorado Avalanche (3-2).

Minionej nocy świetnie w bramce "Odrzutowców" spisał się Connor Hellebuyck, który obronił wszystkie 30 strzałów. Natomiast już w pierwszej tercji z goli cieszyli się: Jacob Trouba, Bryan Little, Brandon Tanev i Joel Armia. W trzeciej odsłonie wynik ustalił Mark Scheifele.

Jets pierwszą rundę play off przebrnęli po raz pierwszy w historii. Zespół siedzibę w Kanadzie ma od 2011 roku, a wcześniej przez 12 sezonów występował pod nazwą Atlanta Thrashers.

Drużyna Winnipeg Jets istniała także w latach 1972-96, ale kontynuatorem jej wyników jest Arizona Coyotes, bo tam została przeniesiona w końcówce ubiegłego stulecia.

W piątek spod topora uciekły za to dwie inne ekipy. Philadelphia Flyers wygrała na wyjeździe z broniącymi Pucharu Stanleya Pittsburgh Penguins 4-2, a Colorado Avalanche, także na lodowisku rywala, pokonało Nashville Predators 2-1. Dzięki tym zwycięstwom "Lotnicy" i "Lawiny" przegrywają już tylko 2-3, a następne spotkania rozegrają w niedzielę we własnych halach.

Oba mecze rozstrzygnęły się w końcówkach. Avalanche wygraną zapewnił Sven Andrighetto, który na listę strzelców wpisał się, gdy na zegarze pozostawało 88 sekund. W Pittsburghu natomiast prowadzenie Flyers dał Sean Couturier na 75 sekund przed ostatnią syreną. Potem trafił jeszcze Matt Read.





Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play off rywalizacji o Puchar Stanleya w NHL:

Konferencja Wschodnia:

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2-4

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Penguins.

Konferencja Zachodnia:

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 5-0

Jets wygrali 4-1 rywalizację play off do czterech zwycięstw.

Nashville Predators - Colorado Avalanche 1-2

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-2 dla Predators.