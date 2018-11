Huśtawkę nastrojów przeżyli we wtorek kibice w San Jose, gdzie miejscowi Sharks pokonali Nashville Predators 5-4 w meczu ligi NHL. Po pierwszej tercji wygrywali 3-0, a potem stracili cztery gole z rzędu. Decydujące dwie bramki "Rekiny" zdobyły w... 13 sekund.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pjongczang 2018. Złoty gol Kaprizowa w finale turnieju hokejowego Wideo Eurosport

Jednym z bohaterów drużyny gospodarzy był Joe Thornton, który wpisał się na listę strzelców jako ostatni, w 54. minucie. 39-letni Kanadyjczyk został 11. zawodnikiem w historii, który osiągnął granicę 400 bramek i 1000 asyst w rozgrywkach NHL.

Reklama

Dwa trafienia dla Sharks zanotował Joe Pavelski - w ósmej minucie i tuż przed golem Thorntona. Pavelski i Szwed Marcus Soerensen zapisali na koncie po trzy punkty.

W ekipie przyjezdnych, która przegrała mimo strzelonych czterech kolejnych bramek (między 25. a 43. minutą), wyróżnił się Szwed Filip Forsberg. Jego dorobek to dwa gole i asysta.

Mimo porażki, hokeiści Predators są na czele ligowej tabeli z 27 punktami. Sharks (23) z kolei prowadzą w Pacific Division, a w Konferencji Zachodniej wyprzedzają ich tylko wspomniani Predators i Minnesota Wild - 24.

We wtorek Wild u siebie ulegli broniącym tytułu Washington Capitals 2-5. Stołeczny do klub do zwycięstwa poprowadził Rosjanin Dmitrij Orłow - dwie bramki i asysta.

Zdjęcie Hokeiści St. Louis Blues i San Jose Sharks / Eurosport

Wyniki wtorkowych meczów hokejowej ligi NHL:

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 4-2

New York Islanders - Vancouver Canucks 5-2

Philadelphia Flyers - Florida Panthers 1-2

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 2-1

Detroit Red Wings - Arizona Coyotes 6-1

Minnesota Wild - Washington Capitals 2-5

Edmonton Oilers - Montreal Canadiens 6-2

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 1-5

San Jose Sharks - Nashville Predators 5-4