NHL. Zdeno Chara przedłużył kontrakt z Boston Bruins

Słowacki hokeista Zdeno Chara rozegra w NHL swój 21. sezon. W środę Boston Bruins poinformowali o przedłużeniu kontaktu z olbrzymim obrońcą o kolejny rok.

Zdjęcie Zdeno Chara /AFP

Za kolejny sezon 41-letni Słowak zarobi co najmniej 5 mln dolarów. Swoje wpływy może jednak powiększyć o kolejne 1,75 mln dolarów w postaci bonusów.

Reklama

Mimo wieku, Chara może pochwalić się największą średnią minut na lodowisku w całej drużynie – 23. W tym sezonie mierzący 206 cm obrońca w 68 meczach strzelił siedem goli i zanotował 16 asyst.

Kapitan Bruins dołączył do drużyny w 2006 roku. W tym czasie ośmiokrotnie poprowadził zespół do fazy play-off, w 2011 roku zdobywając Puchar Stanleya.

Chara jest obecnie drugim najstarszym graczem NHL i najdłużej panującym kapitanem. Jest także najwyższym hokeistą w historii ligi.

W 1996 roku wybrany został w trzeciej rundzie draftu przez New York Islanders, skąd po czterech sezonach przeniósł się do Ottawa Senators. Ze Słowakiem w składzie ekipa z Kanady przez cztery lata z rzędu rywalizowała w fazie play-off. Następnie Chara dołączył do Bruins jako wolny agent.