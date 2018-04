Predators i Capitals wyrównały stany rywalizacji play-off

Nashville Predators pokonali Winnipeg Jets 5-4, zdobywając decydującą bramkę w drugiej dogrywce, i wyrównali stan rywalizacji w półfinale play-off Konferencji Zachodniej na 1-1. Po dwóch meczach remis jest także pomiędzy Washington Capitals a Pittsburgh Penguins.

O zwycięstwie Predators przesądził dopiero gol w drugiej części dogrywki. Gdy zegar pokazywał 5.37, Kevin Fiala zdobył swoją trzecią bramkę w fazie play-off, a drugą w rywalizacji z Jets.

Niewiele ponad minutę przed zakończeniem trzeciej tercji gospodarze prowadzili 4-3, ale wówczas zespół z Winnipeg zdjął bramkarza i przypuścił skuteczny szturm na bramkę rywali. Na listę strzelców wpisał się wówczas Mark Scheifele. Był to jego drugi gol tego wieczoru, czwarty w półfinale i ósmy w play-off, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze.

Trzeci mecz odbędzie się we wtorkowy wieczór w Winnipeg.

W drugim niedzielnym meczu Washington Capitals pokonali u siebie Pittsburgh Penguins 4-1, choć goście mieli wiele uwag do pracy sędziów. Domagali się m.in. wykluczenia napastnika rywali Toma Wilsona za nieprzepisowy atak na obrońcy Brianie Dumoulinie. Arbitrzy zdecydowali inaczej, wciąż jednak istnieje możliwość, że Wilson będzie musiał odpowiadać przed władzami ligi.

"Pingwiny" były ponadto rozczarowane nieuznaniem bramki w drugiej tercji, przy stanie 0-2. Szwed Patric Hornqvist był przekonany, że pokonał bramkarza rywali dobitką po uderzeniu Sidneya Crosby'ego.

- Z mojego kąta wyglądało na to, że krążek wpadł do bramki - powiedział. - To dość oczywiste, że był gol - dodał Crosby.

Na jednej z powtórek dopatrzono się widocznego kawałka lodu między linią bramki a krążkiem.

- Na sto procent to był gol. Nie zgadzamy się w tej sprawie z ligą, ale nie mamy na to wpływu - skomentował trener gości Michael Sullivan.

Kolejne spotkanie tych drużyn zaplanowano na wtorek w Pittsburghu.





Wyniki niedzielnych meczów drugiej rundy play-off rywalizacji o Puchar Stanleya:

Konferencja Wschodnia

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 4-1



(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 1-1)

Konferencja Zachodnia

Nashville Predators - Winnipeg Jets 5-4 po dwóch dogr.

(stan rywalizacji play-off do czterech zwycięstw: 1-1)