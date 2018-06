Szwed Rasmus Dahlin wybrany jako pierwszy w drafcie

Szwedzki obrońca Rasmus Dahlin został wybrany jako pierwszy w drafcie do zawodowej NHL. 18-letni zawodnik trafił do Buffalo Sabres.

Zdjęcie Rasmus Dahlin /AFP

Urodzony 13 kwietnia 2000 roku hokeista ostatnie trzy sezony spędził w drużynie Froelunda HC. Podczas mistrzostw świata juniorów Szwedzi zdobyli srebro, a Dahlin został uznany najlepszym defensorem turnieju.

Reklama

Tym samym został ósmym Europejczykiem z "jedynką" w drafcie do amerykańsko-kanadyjskiej ligi, a drugim Szwedem w historii, po Matsie Sundinie w 1989 roku. Rok temu pierwszy był Szwajcar Nico Hischier.

Z numerem drugim w tej edycji wybrany został przez Carolina Hurricanes Rosjanin Andriej Swiecznikow, a z numerem trzecim Fin Jesperi Kontaniemi, który trafił do Montreal Canadiens. Kolejne lokaty to Amerykanin Brady Tkachuk (zagra w Ottawa Senators) i Kanadyjczyk Barrett Hayton (Arizona Coyotes).

Draft, czyli wybór młodych zawodników do poszczególnych drużyn, ma na celu wyrównywanie szans w lidze. Pierwszeństwo w angażowaniu nowych graczy mają bowiem zespoły, które w poprzednim sezonie nie zakwalifikowały się do play off.