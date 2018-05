1. liga. Mariusz Rumak trenerem Odry Opole

Mariusz Rumak został nowym trenerem pierwszoligowej Odry Opole. Były szkoleniowiec m.in. Lecha Poznań zastąpił na stanowisku zwolnionego Mirosława Smyłę.

Rumak od września ubiegłego roku był bezrobotny, kiedy rozstał się z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Z nowym klubem związał się aż na trzy lata, do końca czerwca 2021 roku.



"Związaliśmy się na taki czas, bo wiążemy z tą współpracą duże nadzieje na przyszłość. Cel, jaki postawiliśmy, to budowa drużyny, która przez najbliższe sezony będzie solidnym pierwszoligowcem, a finalnie włączy się do walki o awans - licząc, że stanie się to wtedy, gdy w Opolu zostanie oddany do użytku nowy stadion" - powiedział prezes Odry Karol Wójcik cytowany na oficjalnej stronie klubu.



"Celem jest zbudowanie pionu sportowego w całym klubie, czego zwieńczeniem będzie pierwszy zespół, który ma spełniać marzenia i wrócić do wielkiej tradycji tego klubu; do wspaniałych sukcesów trenera Piechniczka. To główny powód, dlaczego tu jestem. W żaden sposób nie mogę obiecać kibicom wyników, bo byłbym nierzetelny. Mogę jedynie zapewnić, że będą oglądali zespół nieustępliwy, ambitny, walczący o każdy centymetr boiska. Chcemy zbudować rozpoznawalną markę, opartą o szkolenie dzieci i młodzieży, o dawanie szansy chłopakom z regionu. Niech w tym pięknym mieście mówi się, że jest tu też dobry klub piłkarski i warto przyjeżdżać do Opola nie tylko na festiwal, ale i na mecze" - podkreślił Rumak.



Nowy trener Odry zadebiutuje już w piątek w pojedynku z Ruchem Chorzów. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Odra zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów.



Rumak wypłynął na szerokie wody, kiedy został pierwszym trenerem Lecha Poznań w 2012 roku. Z "Kolejorzem" dwukrotnie sięgnął po wicemistrzostwo Polski. Po Lechu pracował w Zawiszy Bydgoszcz, Śląsku Wrocław i Bruk-Becie Termalice.

