1. liga. Miedź rozgromiła Ruch 6-1

Prowadząca w tabeli 1. ligi piłkarskiej Miedź Legnica rozgromiła przed własną publicznością ostatni Ruch Chorzów 6-1 w 28. kolejce. Gospodarze pozostają niepokonani w 2018 roku, natomiast rywale, którzy jeszcze rok temu grali w ekstraklasie, są bliscy spadku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe Wattsy nadchodzą. Wideo Eurosport

W dziewięciu spotkaniach ligowych od początku roku Miedź odniosła sześć zwycięstw i trzykrotnie zremisowała. Bilans Ruchu w tym okresie to jedna wygrana i po cztery remisy i porażki.

Reklama

W Legnicy rozpoczęło się w sobotę od niespodzianki. W 24. minucie Brazylijczyk Giacomo Mello dał prowadzenie gościom. Z korzystnego wyniku cieszyli się oni jednak tylko do 33., kiedy rzut karny wykorzystał Hiszpan Marquitos. Później dwukrotnie do siatki trafił Fabian Piasecki (36. i 53.), a po jednym golu uzyskali Mateusz Piątkowski (43.), Wojciech Łobodziński (62.) i Łukasz Garguła (90.+2).

- Najważniejsze jest zwycięstwo i reakcja na straconą bramkę. W rundzie wiosennej jeszcze nie zdarzyło się nam, że musieliśmy odrabiać stratę - powiedział na konferencji prasowej trener zwycięzców Dominik Nowak.

Lider zgromadził 52 punkty i ma sześć przewagi nad drugim w tabeli GKS Katowice. Klub ze Śląska podejmie w niedzielę 13. Drutex Bytovię. Tego dnia zmierzą się też drużyny zajmujące czwarte i trzecie miejsca - Chojniczanka (44 pkt) i Wigry Suwałki (45).

Będący na dnie tabeli Ruch ma 21 "oczek". Wprawdzie do strefy barażowej, w której po sobotnim zwycięstwie nad Olimpią Grudziądz 2-0 znajduje się Górnik Łęczna, traci sześć punktów, ale do pierwszego bezpiecznego miejsca brakuje mu już 11.

- Jeżeli przyjeżdża się do lidera i gra się tylko przez 30 minut, to tak to się kończy. Niektórzy z moich zawodników nie dorośli do tego, żeby reprezentować taki klub jak Ruch Chorzów. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Możemy tylko przeprosić kibiców, którzy utożsamiają się z tym klubem, że musieli oglądać to żenujące spotkanie po 30. minucie - powiedział zniesmaczony trener chorzowian Dariusz Fornalak, który prowadzi zespół od 5 kwietnia.

W pozostałych sobotnich meczach Zagłębie Sosnowiec wygrało u siebie ze Stalą Mielec 3-1, a drużyna GKS-u Tychy pokonała na wyjeździe Pogoń Siedlce 1-0.