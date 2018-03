1. liga. Stomil Olsztyn będzie miał nową murawę

Władze miejskie Olsztyna zapowiedziały w poniedziałek modernizację płyty boiska na stadionie, na którym rozgrywa mecze miejscowy Stomil. Z powodu złego stanu murawy zostały odwołane już trzy spotkania olsztynian w tym sezonie 1. ligi.

O planach wobec miejskiego stadionu przy al. Piłsudskiego poinformował prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Jak zapowiedział, rewitalizacja płyty boiska ma kosztować ok. 3,5 mln zł. Miasto przygotuje dokumentację i planuje ogłosić w kwietniu przetarg na realizację tych prac. - Rozliczyliśmy ubiegłoroczny budżet i okazało się, że mamy pieniądze na takie zadanie - mówił prezydent.

Prace mają zostać zrealizowane w przerwie między sezonami 1 ligi. Obejmą montaż nowego systemu drenażu, instalację podgrzewania płyty boiska i zraszaczy oraz całkowitą wymianę murawy.

Podczas obecnego sezonu rozgrywek 1. ligi już trzy spotkania Stomilu w Olsztynie zostały odwołane z powodu złego stanu murawy i warunków atmosferycznych. Dwukrotnie stało się to w rundzie jesiennej - w przypadku meczu 15. kolejki z Wigrami Suwałki, który miał odbyć się 28 października, a potem 30 listopada.

Odwołano również mecz 21. kolejki z Ruchem Chorzów, zaplanowany na 10 marca. Chorzowianie wystąpili wówczas o przyznanie im punktów walkowerem. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN nie znalazła do tego podstaw i zdecydowała, że mecz odbędzie się w innym terminie.

"Dział Licencji PZPN wystąpił do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec olsztyńskiego klubu, które będzie miało na celu ustalenie planów i strategii działania w zakresie kryterium I.14 (Pole Gry) Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2017/2018. W ramach wszczętego postępowania klub zostanie zobligowany do niezwłocznego wskazania innego obiektu, na którym będzie rozgrywał mecze w rozgrywkach NICE I ligi do końca sezonu 2017/2018" - głosi komunikat.

Stadion, na którym Stomil Olsztyn rozgrywa mecze, jest od dawna w złym stanie technicznym. Powstał w 1978 r. na dożynki centralne. Właścicielem obiektu jest miasto, a zarządza stadionem Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2015 r. zainstalowano sztuczne oświetlenie, bo był to warunek dopuszczenia obiektu do rozgrywek przez PZPN.

W 2016 r. miasto rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na przebudowę stadionu, a potem za 2,3 mln zł zamówiło projekt budowlany. W ub. roku lokalny samorząd podjął nieudaną próbę uzyskania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania na taką inwestycję, która miałaby być realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Szacowano wówczas, że przebudowa olsztyńskiego stadionu może kosztować ponad 100 mln zł.

