Artur Skowronek trenerem Stali Mielec

Artur Skowronek został trenerem pierwszoligowych piłkarzy Stali Mielec. Zastąpił Zbigniewa Smółkę, który zrezygnował z tej funkcji po zakończeniu sezonu 2017/18 - poinformował w piątek mielecki klub.

Skowronek poprzednio trenował Wigry Suwałki, zaś wcześniej m.in. Pogoń Szczecin, GKS Katowice i Olimpię Grudziądz.



"Stal to fantastyczne tradycje, a dziś to też fantastyczni piłkarze - są to bardzo mocne argumenty, aby myśleć także o moim indywidualnym rozwoju" - powiedział 36-letni szkoleniowiec dla oficjalnego serwisu klubu.



Przyznał, że on także myśli, aby wraz z dwukrotnymi mistrzami Polski awansować do ekstraklasy.



Stal w minionym sezonie zakończyła rozgrywki na ósmym miejscu.