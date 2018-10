Dariusz Dudek nowym trenerem GKS Katowice?

Dziś poznamy nazwisko nowego szkoleniowca pierwszoligowego GKS Katowice. Ma nim zostać były piłkarz tego klubu, a jeszcze do niedawna trener Zagłębia Sosnowiec Dariusz Dudek.

Jedenastka z Katowic po raz kolejny zawodzi. Miała być zapowiadana walka o awans, a po 13 ligowych kolejkach Gieksa jest na 15 miejscu z ledwie dwunastoma punktami na koncie. Sezon w roli szkoleniowca rozpoczynał zatrudniony tam zimą Jacek Paszulewicz. Sprowadzono rekordową liczbę 18 zawodników, w tym znanych z ligowych boisk Jakuba Wawrzyniaka, Bartosza Śpiączkę, Mariusza Pawełka, Grzegorza Piesio czy Arkadiusza Woźniaka, a wyników nie ma. Niespełna miesiąc temu Paszulewicz przestał być trenerem zespołu z Katowic. Obowiązki przejął jego asystent Jakub Dziółka. To było jednak tylko tymczasowe rozwiązanie. Klub szukał nowego trenera. Pomogła zmiana w Zagłębiu Sosnowiec. Po ostatniej ligowej kolejce z pracy z beniaminkiem Ekstraklasy zrezygnował Dariusz Dudek.



43-letni szkoleniowiec objął Zagłębie w sierpniu zeszłego roku, kiedy drużyna była na miejscu spadkowym. Nie tylko wyciągnął sosnowiczan z kryzysu, ale też sprawił, że dzięki kolejnym zwycięstwom drużyna zaczęła się liczyć w walce o awans, a po kapitalnej serii wygranych na koniec zeszłego sezonu wywalczyła awans. W Ekstraklasie było już trudniej, a po ostatniej porażce z Lechią w Gdańsku 1-4, trener Dudek postanowił zrezygnować z pracy, co dla wielu było zaskoczeniem.



Jak się okazało długo na znalezienie nowego pracodawcy nie będzie musiał czekać. Dziś ma zostać oficjalnie zaprezentowany jako trener GKS. To dla niego szczególny moment. To właśnie nie gdzie indziej, a w klubie mającym swoją siedzibę przy ulicy Bukowej rozpoczynał swoją piłkarską przygodę z Ekstraklasą. Debiutował tam jako piłkarz wiosną 1999 roku. W Gieksie spędził kilka sezonów. Teraz wraca do Katowic jako trener. Zadanie ma niełatwe, podobnie jak to było ponad rok temu w Sosnowcu, wyciągnąć drużynę z kryzysu, zacząć odrabiać straty, a potem być może włączyć się do walki o Ekstraklasę. O to w klubie z Górnego Śląska walczą już bardzo długo, bo od 2005 roku. Dudek w roli trenera Gieksy zadebiutuje w piątkowym meczu z Stalą Mielec na wyjeździe.



Michał Zichlarz

