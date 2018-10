Fortuna I liga. Nieudany debiut Dudka na ławce GKS Katowice

To nie był udany debiut Dariusza Dudka w roli trenera GKS Katowice. W piątkowym meczu 15. kolejki I ligi jego podopieczni przegrali na wyjeździe ze Stalą Mielec 0-2 i wciąż nie wygrzebali się ze strefy spadkowej. – Mamy dużo pracy do wykonania – powiedział po meczu były szkoleniowiec Zagłębia Sosnowiec.

- Nie udał się mój debiut w nowym klubie. Mamy dużo pracy do wykonania. Widzę, że musimy mocno pracować nad wszystkimi elementami. Nie tylko taktycznymi, ale i fizycznymi – ocenił na pomeczowej konferencji prasowej Dariusz Dudek.

- Mieliśmy spore problemy z nieobecnościami. Adrian Łyszczarz i Tymoteusz Puchacz byli na zgrupowaniach kadry młodzieżowej. Wypadł nam też Arkadiusz Woźniak. To nie ułatwiało grania, ale to żadne wymówienie. Musimy wszyscy wziąć się do pracy, zaczynając ode mnie. Mam nadzieje, że z meczu na mecz będzie lepiej, bo gorzej grać się już nie da. Cieszę się, że we wtorek gramy kolejny mecz i jest szansa na rehabilitację – powiedział Dudek.

W poprzednim sezonie brat Jerzego Dudka świętował z Zagłębiem Sosnowiec awans do Ekstraklasy. Na początku października podał się do dymisji po wyjazdowej porażce 1-4 z Lechią Gdańsk. Tydzień później został trenerem GKS, w którym występował jako piłkarz.

Na razie klub z Katowice zajmuje 16. miejsce w I lidze, a do 15. Warty Poznań traci dwa punkty.

- Na poprawę gry potrzeba czasu. Nie da się tego zrobić w dwa czy trzy tygodnie. Mam nadzieję, że wyniki przyjdą jak najszybciej – przyznał Dudek.