Fortuna I liga: Trwa passa ŁKS-u Łódź, Stal Mielec bez litości

Bardzo dobrze spisujący się jesienią ŁKS Łódź odniósł kolejne zwycięstwo w Fortuna I lidze. W sobotnim meczu 18. kolejki wicelider pokonał u siebie Chrobrego Głogów 2:0. Trwa też imponująca seria Stali. Mielczanie pokonali na swoim stadionie Garbarnię Kraków aż 6:1.

Piłkarze zaplecza Lotto Ekstraklasy zaczęli właśnie rundę rewanżową. Jesienią odbędą się łącznie cztery kolejki awansem z wiosny.



Znakomitą dyspozycję utrzymuje jesienią beniaminek ŁKS Łódź, który kiedyś zyskał przydomek... "Rycerze wiosny". W dziesięciu ostatnich meczach ligowych łodzianie nie ponieśli żadnej porażki - zanotowali siedem zwycięstw i trzy remisy.



W poprzedniej kolejce podopieczni Kazimierza Moskala rozgromili u siebie Odrę Opole 5:1, a teraz - także na swoim stadionie - pokonali 2:0 Chrobrego, z którym w pierwszej rundzie też wygrali (1:0).



Bramki dla łodzian zdobyli w pierwszej połowie Hiszpan Dani Ramirez oraz Artur Bogusz.



ŁKS ma już 34 punkty i traci dwa do lidera Rakowa (gra w niedzielę). Trzecia jest Sandecja Nowy Sącz (31), która pokonała w sobotę Chojniczankę Chojnice 2:0.



Na czwarte miejsce awansowała Stal Mielec (28), która po niemrawym początku sezonu spisuje się coraz lepiej. Podopieczni Artura Skowronka pozostają niepokonani od 1 września. Wygrali cztery ostatnie mecze, zdobywając w nich aż 14 bramek (wcześniej zanotowali sześć remisów z rzędu).



W sobotę pokonali zamykającą tabelę Garbarnię Kraków aż 6:1, a trzy gole strzelił znany z boisk ekstraklasy Grzegorz Kuświk.



Co ciekawe, drugą bramkę w drugim kolejnym meczu zdobył zaledwie 15-letni piłkarz Stali Kacper Sadłocha (1 grudnia skończy 16 lat).



Na niedzielę zaplanowano mecz wspomnianego Rakowa na wyjeździe z czwartą przed tą kolejką, a w tym momencie szóstą Puszczą Niepołomice (27).



Podopieczni Marka Papszuna uchodzą za głównego kandydata do awansu do ekstraklasy, ale świetnie spisują się również w Pucharze Polski, gdzie niedawno wyeliminowali faworyzowanego Lecha Poznań (1:0).



Puszcza też awansowała do 1/8 finału, wygrywając w środę na wyjeździe z trzecioligowym KP Starogard Gdański 3:1.



ŁKS Łódź - Chrobry Głogów 2:0 (2:0)

Bramki: Dani Ramirez (7), Artur Bogusz (35)

Sędzia: Wojciech Krztoń (Olsztyn)

Widzów: 4421.



Warta Poznań - Stomil Olsztyn 0:1 (0:0)

Bramka: Wołodymyr Tanczyk (54)

Żółte kartki: Artur Marciniak, Jakub Kiełb, Grzegorz Szymusik - Paweł Głowacki, Miłosz Trojak

Sędzia: Artur Aluszyk (Barlinek)

Widzów: 888.



PGE FKS Stal Mielec - Garbarnia Kraków 6:1 (3:0)



Bramki: Grzegorz Kuświk (30), Andreja Prokic (32), Grzegorz Kuświk (37), 4Grzegorz Kuświk (50), Andreja Prokic (61), Kacper Sadłocha (84) - Krzysztof Kalemba (80)

Żółte kartki: Josip Soljic - Krzysztof Kalemba, Marek Masiuda

Sędziował: Tomasz Wajda (Żywiec)

Widzów: 3393.

Bytovia Bytów - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2 (0:2)



Bramki: Łukasz Wróbel (58-karny), Maksymilian Hebel (76) - Piotr Wlazło (26-karny), Roman Gergel (43)

Żółte kartki: Maciej Dampc, Łukasz Wróbel - Dominik Sadzawicki, Artem Putiwcew, Jacek Kiełb, Martin Mikovic, Piotr Wlazło

Czerwona kartka: Maciej Dampc (28) - Artem Putiwcew (52), Dominik Sadzawicki (57).

Sędziował: Sebastian Tarnowski (Wrocław)

Widzów: 500.



W 80. minucie Łukasz Wróbel nie wykorzystał rzutu karnego. Obrońca Bytovii trafił w słupek.



Sandecja Nowy Sącz - Chojniczanka Chojnice 2:0 (1:0)



Bramki: Maciej Małkowski (38-karny), Mateusz Klichowicz (52)

Żółte kartki: Michal Piter-Bucko, Grzegorz Baran - Jacek Podgórski, Paweł Zawistowski

Sędziował: Mateusz Złotnicki (Lublin)

Widzów: 2534.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice 0:2 (0:1)



Bramki: Bartosz Śpiączka (40), Adrian Błąd (59)

Żółte kartki: Mavroudis Bougaidis - Tymoteusz Puchacz, Bartosz Śpiączka, Krzysztof Baran

Sędziował: Paweł Malec (Łódź)

Widzów: 3790.



Wigry Suwałki - GKS Jastrzębie 1:3 (0:0)



Bramki: Robert Bartczak (71) - Dawid Gojny (50), Patryk Skórecki (65), Kamil Szymura (88)

Żółte kartki: Adrian Karankiewicz, Kamil Sabiłło, Paweł Olszewski, Martin Adamec, Bartosz Olszewski - Bartosz Jaroszek, Damian Tront, Kamil Jadach

Czerwona kartka: Arkadiusz Najemski (40)

Sędziował: Paweł Pskit (Łódź)

Widzów: 450.