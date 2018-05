Miedź Legnica zrobiła ogromny krok do Ekstraklasy

Piłkarze lidera pierwszej ligi Miedzi Legnica są bardzo blisko awansu do Ekstraklasy. W sobotę pokonali Pogoń Siedlce 2-0 i na dwie kolejki przed końcem sezonu mają sześć punktów przewagi nad trzecią lokatą. W sobotę wygrał także wicelider - Zagłębie Sosnowiec.

Pięć czołowych dotychczas drużyn grało w sobotę u siebie, a zwycięstwa odniosły trzy pierwsze. Miedź wygrała z walczącą o utrzymanie Pogonią 2-0, Zagłębie pokonało Podbeskidzie Bielsko-Biała również 2-0, natomiast Chojniczanka wygrała z Chrobrym Głogów 3-0.

Sporą szansę zmarnowała Stal Mielec - zremisowała z Druteksem Bytovią Bytów 2-2, choć jeszcze do 67. minuty prowadziła 2-0, a zwycięstwo (i być może perspektywę gry w Ekstraklasie) straciła w końcówce spotkania.

Najgorzej poszło piłkarzom GKS Katowice, który w derbowym meczu przegrali u siebie z GKS Tychy 1-2.

Takie wyniki oznaczają, że na dwie kolejki przed końcem sezonu Miedź ma 59 punktów i wciąż o cztery wyprzedza Zagłębie, a o sześć Chojniczankę. Czwarta Stal ma 51 punktów, a Raków Częstochowa i GKS Katowice - po 50. Do Ekstraklasy awansują dwie drużyny.

Obecną serię gier zakończy niedzielny mecz Puszczy Niepołomice z Górnikiem Łęczna. Goście (32 pkt) jeszcze w piątek zajmowali 15. miejsce, oznaczające grę w barażu o utrzymanie, ale po sobotniej wygranej na wyjeździe z Wigrami Suwałki 2-1 na tę lokatę awansował Stomil Olsztyn (33).

W następnej kolejce dojdzie do szlagieru w Legnicy, gdzie Miedź podejmie Chojniczankę. Gospodarzom do awansu do Ekstraklasy wystarczy remis.

