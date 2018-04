Nice I liga. Ruch Chorzów odzyskał pięć punktów

Ruch Chorzów spłacił wszystkie zaległości licencyjne i Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała, że zmniejszyła mu karę ujemnych punktów z sześciu do jednego. W efekcie zespół ma 17 punktów i wciąż liczy się w walce o uniknięcie degradacji.

Piłkarze Ruchu rozpoczęli sezon z pięcioma ujemnymi punktami. Chodzi o spełnienie kryterium F09 Podręcznika Licencyjnego, czyli spłatę zobowiązań powstałych pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2017 roku, które należało uregulować do 30 listopada 2017 roku. Gdyby teraz klub stracił kolejnych sześć punktów, jego szanse na utrzymanie w Nice I lidze byłyby iluzoryczne.

Ruch został ukarany odjęciem sześciu punktów za zaległe zobowiązania. Klub nie spłacił zaległości do 28 lutego, a zamiast tego odwołał się najpierw do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, a potem złożyli skargę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Działacze tłumaczyli, że nie mogli spłacić zaległości w terminie, bo nie pozwalało im na to postępowanie restrukturyzacyjne zaakceptowane przez sąd i wierzycieli.

Trybunał przychylił się do ich tłumaczenia i wstrzymał decyzję o wykonaniu kary. W wyniku rozmów z PZPN-em osiągnięto porozumienie, na mocy którego Ruch wycofał skargę z PKOl, a PZPN wydłużył mu o miesiąc czas na spłatę. Dług w wysokości 2,8 mln zł został uregulowany i klub zamiast sześciu, straci tylko jeden punkt.

Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych:

"Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN informuje, że wszystkie zobowiązania Ruchu Chorzów SA w restrukturyzacji, chronione licencyjnie i wynikające z kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon rozgrywkowy 2017/2018, zostały spłacone w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym sankcja regulaminowa odjęcia 6 (sześciu) punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 nałożona przez Komisję decyzją nr 1 z dnia 15 stycznia 2018 roku została zredukowana do odjęcia 1 (jednego) punktu. Jednocześnie Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji ma na swoim koncie 17 punktów w rozgrywkach mistrzowskich Nice I ligi".

