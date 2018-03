Nice I liga. Sergiej Mosznikow wzmocnił Górnika Łęczna

35-krotny reprezentant Estonii Sergiej Mosznikow został piłkarzem grającego w Nice I lidze Górnika Łęczna.

Zdjęcie Sergiej Mosznikow /AFP

Jako zawodnik tallińskich klubów FC Flora i FC Infonet trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Estonii. Grał także w drużynach ekstraklasowych w Kazachstanie, Białorusi i Finlandii. Ostatniej jesieni, w barwach PS Kemi Kings, w 15 meczach zdobył 3 bramki.



W polskiej Ekstraklasie, w sezonach 2012/13 i 2013/14, jako piłkarz Pogoni Szczecin i Górnika Zabrze rozegrał 20 spotkań i strzelił jednego gola.



- Wierzymy, że Sergei, mający duże doświadczenie klubowe i reprezentacyjne, będzie znaczącym wzmocnieniem naszej drużyny i pomoże jej w osiągnięciu celu, jakim jest utrzymanie się w gronie pierwszoligowców - powiedział prezes Górnika Veljko Nikitović.

Spadkowicz z Ekstraklasy Górnik Łęczna, po 20. kolejkach pierwszoligowych zajmuje w tabeli przedostatnie miejsce z dorobkiem 18. punktów i od bezpiecznej strefy dzieli go pięciopunktowy dystans. W najbliższy piątek, 9 marca, czeka łęcznian wyjazd do Mielca, gdzie o godz. 20.45 grać będą z miejscową Stalą, która nie ukrywa aspiracji do awansu.