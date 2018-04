Ruch Chorzów - Pogoń Siedlce 0-6. Koszmar na 98. urodziny klubu

Katastrofa zamiast świętowania! W dniu 98. rocznicy powstania Ruchu Chorzów piłkarze "Niebieskich" przegrali z Pogonią Siedlce 0-6 w meczu 27. kolejki Nice I ligi.

Jak podał oficjalny serwis internetowy klubu, jest to najwyższa porażka Ruchu na własnym stadionie w historii. Oglądało ją 5,5 tys. widzów.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a oczekujący zwycięstwa swojej drużyny chorzowscy kibice pożegnali schodzących do szatni piłkarzy gwizdami.



Fani nie doczekali się odmiany gry swojej drużyny. W drugiej połowie była kompletnie bezradna i rywale strzelali gola za golem. "Niebiescy" od 59. minuty grali w dziesięciu po czerwonej kartce dla Bartłomieja Kulejewskiego.



Szokująca klęska zmniejsza szanse Ruchu na uniknięcie degradacji na trzeci poziom rozgrywkowy.

Ruch Chorzów jest czternastokrotnym mistrzem Polski. W sumie zdobył 29 medali mistrzostw kraju. Prowadzi w klasyfikacji najbardziej utytułowanych polskich klubów wyprzedzając Górnika Zabrze, który także 14-krotnie sięgał po mistrzostwo, ale ma mniej srebrnych medali (cztery, a Ruch sześć).



- To ważny dzień w historii Ruchu, szkoda, że bez naszego udziału - powiedział trener "Niebieskich" Dariusz Fornalak.



Podkreślił, że w piątek na chorzowskim stadionie grała tylko jedna drużyna - goście. - Tą drugą była niestety nasza, która na mecz nie dojechała. Ani nie graliśmy, ani nie biegaliśmy. A dodatkowo do tego wszystkiego w momencie bardzo trudnym już, straciliśmy głowy. Oprócz tego, że nie było nas na boisku pod każdym względem, nie było też naszych głów. O to mam największe pretensje - podsumował szkoleniowiec chorzowian.



Podkreślił, że w najbliższym wtorkowym spotkaniu ze Stomilem Olsztyn jego drużyna powalczy o rehabilitację. - Za trzy dni jest kolejny mecz. Gdybyśmy dziś rzucili ręcznik, nie musielibyśmy jechać do Olsztyna. Ale my pojedziemy i będziemy walczyć, by szybko zmazać tę plamę i kompromitację - ocenił Dariusz Fornalak.

