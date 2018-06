Sandecja. Tomasz Michałowski nowym prezesem

Tomasz Michałowski został nowym prezesem MKS Sandecja Nowy Sącz. Jego poprzednik Grzegorz Haslik podał się w ubiegłą środę do dymisji. Powodem był spadek piłkarskiej drużyny z ekstraklasy.

Zdjęcie Sandecja Nowy Sącz /Grzegorz Jędrzejewski /Newspix



38-letni Michałowski przez ostatnie dwa lata był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury, Sportu Komunikacji Społecznej i Promocji w nowosądeckim Urzędzie Miasta.

W przeszłości z powodzeniem pełnił funkcje prezesa klubu piłki ręcznej Olimpia-Beskid Nowy Sącz, z którą awansował do Superligi, natomiast wcześniej szefował Sądeckiemu Klubowi Bokserskiemu Golden Team.

Sandecja, po sezonie spędzonym w ekstraklasie, w trakcie którego swoje w roli gospodarza mecze rozgrywała na stadionie oddalonej o 80 kilometrów Niecieczy, wróci do Nowego Sącza. Rozstrzygnięty został przetarg na zakup i zamontowanie krzesełek na stadionie przy ul. Kilińskiego. Zostały one zdemontowane rok temu, po awansie zespołu do ekstraklasy. Wówczas spodziewano się, że niebawem ruszy gruntowna przebudowa obiektu. Zwycięska firma - "Nowy Styl" z Krosna obiecuje, że zakończy prace na początku lipca.