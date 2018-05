Stal - Wigry. 15-letni Jakub Świątek najmłodszym debiutantem w historii 1. ligi

Wigry Suwałki przegrały w piątkowym meczu 0-3 ze Stalą Mielec, ale to nie z powodu wyniku spotkanie to zapisało się w historii 1. ligi. W końcówce meczu na boisku pojawił się 15-letni Jakub Świątek, który został najmłodszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zagrał na zapleczu Ekstraklasy. Rocznikowo piłkarz mógłby grać nawet w... trampkarzach.

W 29. kolejce 1. ligi Stal wygrała pewnie 3-0 po bramkach Bartosza Nowaka, Dejana Djermanovicia oraz Łukasza Wrońskiego. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę, bowiem czerwone kartki zobaczyli Rafał Grodzicki oraz Laurentiu Iorga.

W samej końcówce spotkania na boisku pojawił się Jakub Świątek, który zmienił Mariusza Rybickiego. Urodzony 25 marca 2003 roku zawodnik w chwili debiutu liczył zaledwie 15 lat, 1 miesiąc i 10 dni, co czyni go najmłodszym debiutantem w historii ligi. Jego wiek upoważnia go do gry nie tylko w juniorach, ale nawet w... trampkarzach!



Świątek już w meczach z Puszczą Niepołomice i Zagłębiem Sosnowiec znalazł się na ławce rezerwowych, a już w trzecim spotkaniu w kadrze meczowej otrzymał szansę debiutu w pierwszej drużynie.

15-letni zawodnik występuje na pozycji środkowego pomocnika i w Suwałkach uchodzi za ogromny talent. Szybki debiut w dorosłej piłce jedynie potwierdza tę opinię.



WG