Stomil Olsztyn. Kamil Kiereś nie jest już trenerem zespołu

Kamil Kiereś nie jest już szkoleniowcem pierwszoligowego Stomilu Olsztyn. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron.

W piątek ma być ogłoszone nazwisko nowego szkoleniowca.

Kiereś prowadził Stomil od grudnia ubiegłego roku. Zespół zostawia na przedostatnim miejscu w tabeli 1. ligi. Olsztynianie wygrali trzy z 13 meczów tego sezonu.

Z klubem rozstaje się także drugi trener Andrzej Orszulak.

"W ostatnim czasie poświęciłem mnóstwo energii na to, by nie tkwić w miejscu, szukałem wielu rozwiązań i doszedłem do wniosku, że Stomil wyczerpał moją baterię. Dzisiaj klub potrzebuje nowej energii oraz świeżego spojrzenia na potrzeby nowego szkoleniowca" - napisał Kiereś w oświadczeniu, zamieszczonym na oficjalnej stronie Stomilu.

"W realiach Stomilu ważne są działania wokół samego klubu, ale najważniejsze i wręcz priorytetowe to te wokół samej drużyny, bo to ona jest największym dobrem klubu, co udowodniła w końcówce sezonu utrzymując się na zapleczu Ekstraklasy" - podkreślił odchodzący trener.

