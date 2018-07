11na11.pl. Wraca nasza zabawa. Do startu sezonu tylko dziewięć dni

Piłkarskie mistrzostwa świata jeszcze trwają, ale dla polskiego kibica emocje w Rosji jakby mniejsze po wyeliminowaniu "Biało-Czerwonych". Za to zbliżają się już emocje ligowe, bowiem 20 lipca rusza Lotto Ekstraklasa. Dlatego zapraszamy, jak co roku, do naszej zabawy w serwisie 11na11.pl.

Pierwszym meczem w sezonie 2018/19 będzie pojedynek absolutnego beniaminka Miedzi Legnica z Pogonią Szczecin.



W tym wypadku waszym faworytem jest Miedź.

Nie tak jednak mocnym jak Jagiellonia Białystok czy Legia Warszawa. Ponad 90 procent typujących obstawia wygraną tych drużyn - Jagiellonii z Lechią Gdańsk, a Legii z KGHM Zagłębiem Lubin.

Najtrudniej jednoznacznie wytypować w pojedynkach Śląska Wrocław z Cracovią i Górnika Zabrze z Koroną Kielce.

W tym pierwszy przypadku połowa osób ostawia zwycięstwo gospodarzy, ale ponad 30 procent typujących stawia na "Pasy".

Z kolei 51 procent uważa, że wygra Górnik, a 41 procent, że zabrzanie zremisują z Koroną.

W takim wypadku może się przydać możliwość obstawiania dwudrogowego, czyli np. 1X. wtedy jednak, jeśli traficie, otrzymacie tylko pół punktu zamiast całego.



Pawo