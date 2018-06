Arka Gdynia pokonała APOEL Nikozja w sparingu

Piłkarze występującej w ekstraklasie Arki pokonali w Gniewinie w swoim pierwszym meczu kontrolnym mistrza Cypru APOEL Nikozja 2:0 (1:0). Bramki dla gdynian zdobyli pozyskani w przerwie letniej zawodnicy, Michał Janota i Robert Sulewski.

Zdjęcie Arka Gdynia /GRZEGORZ RADTKE /Newspix

W konfrontacji z APOEL-em trener 12. w poprzednim sezonie zespołu ekstraklasy Zbigniew Smółka wystawił dwie "11".

Reklama

Pierwszy do siatki, już w 9. minucie, trafił środkowy pomocnik Michał Janota, a wynik w doliczonym czasie ustalił uderzeniem z rzutu wolnego boczny obrońca Robert Sulewski.

Tymczasem w gdyńskim klubie podjęto decyzję, że kończące się 30 czerwca kontrakty z bramkarzem Krzysztofem Pilarzem i bocznym pomocnikiem Grzegorzem Piesio nie zostaną przedłużone. Tym samym lista zawodników, którzy w przerwie letniej odeszli z Arki, powiększyła się do 13.

W kolejnym sparingu żółto-niebiescy zmierzą się we wtorek w Gniewinie z wicemistrzem Izraela Maccabi Tel Awiw. To spotkanie rozpocznie zgrupowanie, które potrwa do 4 lipca.