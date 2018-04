Artur Wichniarek: Legia Warszawa zawodzi na całej linii

Były piłkarz reprezentacji Polski Artur Wichniarek uważa, że rozgrywki Ekstraklasy w tym sezonie może są ciekawe dla kibiców, ale poziom spotkań pozostawia wiele do życzenia. Krytykuje postawę Legii Warszawa oraz chwali Jagiellonię Białystok i Górnika Zabrze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Korona. Dean Klafurić o meczu. Wideo TV Interia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Wichniarek przyznał, że na pięć kolejek przed końcem sezonu, wciąż nie ma zdecydowanego kandydata do mistrzowskiego tytułu. Dlatego dla kibiców, liga jest atrakcyjna.

"Mecze czasami kończą się wynikami lekko sensacyjnymi, dlatego rozgrywki mogą być ciekawe z perspektywy kibica. Jeśli spojrzymy na grę i poziom, to już nie jest tak ciekawie. Wiele drużyn obniżyło loty. Najlepszym przykładem jest Lechia Gdańsk, która w ubiegłym roku do ostatniej kolejki walczyła o mistrzostwo, a w tym sezonie może spaść z Ekstraklasy" - powiedział 17-krotny reprezentant kraju.

Nie ukrywa, że ma sporo zastrzeżeń do faworytów rozgrywek - Lecha czy Legii. Z drugiej strony, jego zdaniem to poznaniacy są w dobrej sytuacji w walce o tytuł.

"Lech obecnie wygląda jeszcze nie najgorzej. "Złapał" formę w decydującym momencie, bo po okresie zimowym mecze w wykonaniu poznaniaków nie wyglądały atrakcyjnie. Pozycja trenera Nenada Bjelicy też była lekko zagrożona, ale nagle zaczęli wygrywać mecz za meczem. Lech w tej chwili jest w najlepszej pozycji wyjściowej, ale fakt, że najważniejsze spotkania rozegra u siebie, nie musi być handicapem" - ocenił.

Były piłkarz m.in. Lecha, Widzewa Łódź i Arminii Bielefeld krytycznie ocenił zarówno grę Legii, jak i sposób zarządzania klubem. Uważa, że legioniści nie zasłużyli na mistrzostwo kraju.

"Legia zawodzi na całej linii. Nie chciałbym, żeby zdobyła mistrzostwo Polski. Nie może być takiej sytuacji, że najbogatszy i w ostatnim czasie najlepszy klub w Polsce, który niedawno grał w Lidze Mistrzów, robi z siebie "FC Chorwacja". Nie wiem, kto doradza prezesowi Dariuszowi Mioduskiemu, ale ta osoba powinna dostać bilet w jedną stronę. Wydawane są ogromne pieniądze na zawodników, którzy nigdy nie będą tworzyć w drużynie monolitu. Jeśli masz trzech Chorwatów w szatni, to jest o jednego za dużo. Nie mam absolutnie nic przeciwko tej nacji, miałem okazję grać w jednym zespole z Chorwatami i to są naprawdę dobrzy piłkarze. Tylko, że oni uważają, że są najlepszymi zawodnikami i tylko oni mają rację. Jeśli trener na nich nie postawi, to znaczy, że się nie zna. Gdy nie grają, to mącą w szatni i psują atmosferę. Każdy trener, który godzi się na taką mieszankę wybuchową, przygotowuje dla siebie trumnę" - stwierdził.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Korona. Kucharczyk: Policzcie sobie sami. Wideo TV Interia

Dlatego też Wichniarek kibicuje mniejszym klubom, które przed sezonem nie były wymieniane w gronie faworytów, a spisują się nie gorzej niż tradycyjni kandydaci do mistrzostwa.

"Życzyłbym sobie, żeby tytuł zdobyła Jagiellonia, która ma w składzie kilku obcokrajowców, ale nie są to zawodnicy, którzy kosztują nie wiadomo jakie pieniądze. To są przemyślane transfery. Prezes Cezary Kulesza "wyczarował" Ireneusza Mamrota na trenera Jagielloni i to był strzał w dziesiątkę. Prezes Kulesza dostrzegł w nim potencjał, a niedawno przedłużył z nim kontrakt" - podkreślił.

Wichniarek wysoko też ceni trenera Górnika Zabrze Marcina Brosza, który wykonał w klubie ogromną pracę. Z młodych piłkarzy i klubu o ograniczonych możliwościach finansowych stworzył jedną z najlepszych drużyn w Polsce.

"Brosz z Górnika, który wiadomo, jakie ma finansowe problemy, stworzył zespół robiący furorę w Ekstraklasie. W drużynie ma pełno nastolatków i zawodników, którzy do niedawna byli zupełnie anonimowi. Dotrzymywanie kroku takim klubom jak Lech czy Legia z nieporównywalnie mniejszym budżetem, świadczy o tym, że szkoleniowiec wykonał kawał dobrej roboty. Mimo, że może i złapali zadyszkę, trzeba docenić to, co zrobił ten zespół. Mało kto przypuszczał, że Górnik będzie grał w grupie mistrzowskiej i awansuje do półfinału Pucharu Polski. Tylko przez głupotę jednego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę, nie są dziś w finale" - skomentował.

Wychowanek Lecha przyznał, że największą bolączką polskich klubów jest brak długofalowego myślenia. Częste zmiany trenerów nie przynoszą nic dobrego, dlatego klubowa piłka nie liczy się w Europie.

"Brakuje mi w tych dużych klubach takiego przemyślanego procesu budowania zespołu, a dostrzegam to w Jagiellonii czy Koronie Kielce. Niewielkie kluby z małymi budżetami stawiają na jakość, ale także na zawodników, którzy pasują do pewnego stylu nie tyle grania, co bycia w danych drużynach, czy miastach. Takiego myślenia brakuje na przykład w Śląsku Wrocław. Takie wielkie miasto, taki potencjał, a to jest kolejny sezon, w którym są "pod kreską". Był moment, gdy trener Tadeusz Pawłowski układał sobie zespół, miał jakąś wizję. Po słabszym okresie został zwolniony. Kolejne zmiany nie przyniosły nic dobrego" - podsumował Wichniarek.

Wyniki, terminarz i tabela grupy mistrzowskiej Ekstraklasy